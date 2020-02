Einen Unfall in Bottrop-Kirchhellen meldet die Polizei (Symbolbild).

Kirchhellen. Auf einer Kreuzung in Kirchhellen sind ein Autofahrer aus Hünxe und eine Radlerin aus Bottrop zusammengestoßen. Die Frau wurde leicht verletzt.

Bottroper Fahrradfahrerin (60) stürzt nach Kollision mit Pkw

Bei einem Unfall in Kirchhellen ist am Mittwochnachmittag eine Radfahrerin (60) leicht verletzt worden.

So kam es laut Polizei zu dem Unfall: Gegen 16.40 Uhr fuhr ein Autofahrer (48) aus Hünxe auf der Hauptstraße in Richtung Pelsstraße. Die Fahrradfahrerin aus Bottrop wiederum fuhr auf der Pelsstraße in Richtung Kirchhellen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Medizinische Hilfe vor Ort war nicht erforderlich. Das Fahrrad war allerdings nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand 300 Euro Sachschaden.