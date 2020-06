Bottroper erfahren mehr über neue Welheimer Parklandschaft

Bottrop. Die Stadt lädt Anwohner zu drei Spaziergängen durch den Park ein. So viele Bürger dürfen teilnehmen. Hier können Interessierte sich anmelden.

Für die Bürgerspaziergänge durch den Stadtpark in Welheim gibt es neue Termine. So lädt die Stadtverwaltung am Samstag, 20. Juni, zu insgesamt drei Rundgängen durch den Park ein. Dabei haben Bottroperinnen und Bottroper dann die Möglichkeit, sich an Ort und Stelle ein Bild von den geplanten Umgestaltungen des Parks zu machen.

Die Bürgerspaziergänge werden wegen der Corona-Krise allerdings anders als im März geplant ablaufen: Pro Spaziergang können maximal zehn Personen teilnehmen. Dazu haben sie drei Termine zur Auswahl: um 11 Uhr oder 12.30 Uhr und um 14 Uhr. Die Rundgänge werden voraussichtlich etwa 60 Minuten dauern. Während der gesamten Veranstaltung gelten die aktuellen Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen.

Bewegung in der Natur

Falls die Anmeldezahlen über den Kapazitäten liegen, wird die Stadt einen weiteren Termin am Nachmittag anbieten. Die Spaziergänger werden die Bereiche im Welheimer Park ansteuern, die stark umgestaltet werden. Dabei wird es zum Beispiel um „Wege des Regenwassers“ und „Lernen im Grünen Klassenzimmer“, aber auch um „Bewegung in der Natur" gehen. Weitere Spaziergänge sind ab Herbst 2020 geplant.

Interessierte müssen bei einer Anmeldung ihre Kontaktdaten und die Anzahl der teilnehmenden Personen angeben. Der genaue Treffpunkt wird erst nach der Anmeldung mitgeteilt. Die Anmeldung und Terminvergabe ist über diese Emailadresse möglich: Fachbereich68@bottrop.de nj