Bottroper dürfen an Stadtfesten umsonst mit dem Bus fahren

Zu den vier größeren Bottroper Stadtfesten im nächsten Jahr können die Bürger kostenfrei mit Bussen kreuz und quer durch Bottrop fahren. Das ist jetzt beschlossene Sache. Darüber hinaus bietet die Stadt auch freie Busfahrten an den vier Adventssamstagen 2020 an. Hinzu kommt das kleine Freifahrten-Geschenk, das der Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) den Leuten zu seinem 40-jährigen Bestehen im kommenden Jahr machen will: Danach dürfen Fahrgäste an ihrem Geburtstag den ganzen Tag über kostenlos mit Bus und Bahn im Gebiet des Verkehrsverbunds fahren.

„Im Prinzip ist das ein kleiner Anschub für die nötige Verkehrswende. Es geht es uns darum, den Bürgern zu zeigen, dass der Busverkehr in Bottrop viel besser ist als sein Ruf“, sagte SPD-Ratsherr Rüdiger Lehr in einem WAZ-Gespräch. „Und das lässt sich am besten bei so besucherstarken Veranstaltungen wie den Stadtfesten oder an verkaufsoffenen Sonntagen zeigen. Wir hoffen, dass an den Festtagen möglichst viele Bürger das eigene Auto stehen lassen und mit dem Bus fahren“, meint der Vorsitzende des Bottroper Verkehrsausschusses. Die Stadt wird sich diese Werbeaktion für den Busverkehr in Bottrop um die 50.000 Euro kosten lassen. Die Mehrheit der Ratsparteien will das so.

Die Bürger können kreuz und quer durch die Stadt fahren

Nach den Vorstellungen der Ratsvertreter können die Bürger dann im kommenden Jahr an zehn Tagen kostenlos mit Bussen durch Bottrop fahren: nämlich außer an ihrem jeweiligen Geburtstag auch an den vier verkaufsoffenen Sonntagen zum Pferdemarkt, beim Stadtfest, zum Michaelismarkt, zum Weihnachtsmarkt und an den vier Adventssamstagen ab Ende November. Beim großen Stadtfest Anfang Juni sollen außerdem auch am Stadtfest-Samstag Freifahrten in den Bottroper Bussen hinzu kommen.

Bei der Wahl der Buslinien sind die Bürger frei. Es gehe nicht nur um kostenlose Fahrten auf den Buslinien, die sternförmig zu den Festen in die Innenstadt führen, erklärt Rüdiger Lehr. Genauso gut könnten Anwohner etwa von Kirchhellen in die Boy fahren oder zum Beispiel vom Eigener zum Fuhlenbrocker Marktplatz. Denkbar sei ja auch, das Auto auf dem Weg in die Innenstadt an einem größeren Parkplatz in der Nähe einer gut gelegenen Bushaltestelle abzustellen, und dann kostenfrei mit dem Bus weiterzufahren. „Ziel ist es, dass alle Busfahrten innerhalb der Stadtgrenzen von Bottrop an den genannten Tagen kostenfrei nutzbar sind“, macht auch Stadtsprecher Andreas Pläsken klar.

Freifahrten-Angebot gilt für Strecken innerhalb Bottrops

Zum Pferdemarkt können die Bürger voraussichtlich kostenlos mit dem Bus durch Bottrop fahren. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Die Details zu organisieren, wird in den kommenden Monaten eine Aufgabe der Stadtverwaltung sein. Dazu seien außer mit der Vestischen auch noch Gespräche mit anderen Verkehrsbetrieben wie der Stoag, der Bogestra oder der Ruhrbahn nötig, die auch für Bottrop Buslinien bedienen. „Wir haben ja zum Beispiel mit der Stoag in Oberhausen eine gemeinsame E-Buslinie“, erklärt Rüdiger Lehr den Aufwand. Es müsse daher noch geklärt werden, welche Kosten die Stadt für diese Linien übernehmen müsse. Bisher liegen da Rückmeldungen von der Vestischen und dem Busverkehr Rheinland vor“, teilte Stadtsprecher Andreas Pläsken mit. Für Rüdiger Lehr sind das allerdings nur noch Formsachen. „Wir bezahlen das letztlich ja“, sagt der Vorsitzende des Verkehrsausschusses.

Doch auch mit Blick auf die Kunden sind noch Detailfragen zu klären. Denn kostenlos mit dem Bus fahren dürfen die Bürger ja nur auf den Strecken innerhalb der Stadt. Nicht dazu gehören jedoch jene Fahrten ab der Stadtgrenze außerhalb von Bottrop. „Die Details dazu, welche Tickets dann für die Teilabschnitte ab der Stadtgrenze zu welchen Konditionen zu erwerben sind, werden rechtzeitig bekannt gegeben“, lässt Stadtsprecher Andreas Pläsken daher wissen.

Außerdem macht der Stadtsprecher auf eine weitere Ausnahme aufmerksam: „Zugfahrten sind nicht kostenfrei - auch wenn sie nur innerhalb von Bottrop stattfinden“.