Bottroper DKP erntet in Alpincenter-Debatte scharfe Kritik

Wegen seiner ständigen Vorwürfe an das Alpincenter und neuer schwerer Anschuldigungen an die Stadtverwaltung stößt DKP-Vertreter Michael Gerber auf scharfe Kritik. So hielt CDU-Fraktionschef Hermann Hirschfelder dem Ratsherrn im Planungsausschuss vor, die Bürger bewusst über die Lage am Alpincenter zu täuschen.

Gerber gehe es bei seiner unberechtigten Kritik allein um politische Vorteile für die DKP. Hirschfelder nannte Gerbers Verhalten „schizophren“. Das brachte ihm aufgebrachte Zwischenrufe von Zuhörern im Sitzungssaal des Rathauses ein. Der CDU-Ratsherr kritisierte indes unbeirrt, dass DKP-Vertreter Gerber es in der Sache doch besser wisse. Hirschfelder zeigte Verständnis dafür, dass sich die Nachbarn des Alpincenters für ihre Interessen einsetzten, der Rat sei jedoch allen Bürgern verpflichtet.

CDU-Fraktionschef Hermann Hirschfelder: Bewusste Täuschung der Bürger über die Lage am Alpincenter. Foto: Oliver Mengedoht

Zuvor hatte Gerber erneut behauptet, dass die Alpencenter-Halde trotz der Aufschüttung des neuen Nordhanges nicht stabil sei. Er kritisierte, dass auch die Skihalle nicht sicher genug stehe. Auch die nun geplante Sanierung im Zuge der Verbreiterung und Verlängerung der Halle werde nicht für Standsicherheit sorgen, behauptete der DKP-Vertreter. Gerber sprach davon, dass der Alpincenter-Geschäftsleiter Harold van Kranen „Verbindungen“ habe und warf dem Niederländer und Mitarbeitern der Stadtverwaltung „Kungeleien“ vor.

Baudezernent Klaus Müller widersprach dem entschieden und wies vor allem den Vorwurf der Kungelei zurück. „Die Statik der Skihalle ist nicht gefährdet“, erklärte er. „Untersuchungen zeigen, dass die Aufschüttung an der Nordseite die Stabilität deutlich verbessert.“ Das Alpincenter habe ein Recht darauf, eine Reihe seiner Vorhaben zu verwirklichen. Dazu gehören etwa die geplante Aufschüttung an der Südseite der Halde oder der Bau eines Restaurants und das Aufstellen von Blockhäusern, in denen Besucher übernachten können.

DKP-Ratsvertreter Michael Gerber: Trotz Aufschüttung ist die Alpencenter-Halde nicht stabil. Foto: Thomas Gödde

„Es besteht ein Rechtsanspruch auf Genehmigung“, machte der Baudezernent klar. „Wir wenden einen Bebauungsplan an, den der Rat beschlossen hat.“ Einen neuen Bebauungsplan müsse der Rat dagegen für das Hotel, den Turm mit Hängebrücke zum Haldengipfel, die alpine Erlebniswelt, die Minigolf-Anlage und den Kinderspielplatz beschließen. Die von Anwohnern und DKP kritisierten Wünsche des Alpincenters nach einer Ausweisung von Flächen zur Nutzung von Sonnenenergie seien bisher nicht einmal Teil des Verfahrens.

Auch Bürgermeister Klaus Strehl (SPD) wies Gerbers Kungelei-Vorwürfe zurück. Rechtlich sei ein neuer Bebauungsplan nur für einen Teil der Projekte des Alpincenters nötig, erklärte der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtplanung. Doch er sagte zu: „Alle anderen Projekte, die allein die Verwaltung zu entscheiden hat, werden hier im Ausschuss diskutiert“.