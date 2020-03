Bottrop. Bottroper Chöre stellen vom 5. bis 17. Mai einen Chormarathon auf die Beine. Am 12. September gibt es statt des Day of Song „Bottrop singt“.

Die Teilnahme am ruhrgebietsweiten „Day of Song“ ist für Bottrop abgesagt, zumindest was die kommende Großveranstaltung im September betrifft. Dafür gibt es aber im Mai die „Bottroper Chortage“ - ein ähnliches aber kleineres Veranstaltungsformat - und vor allem ohne Open-Air-Auftritte. Diese Entscheidungen hat die Arbeitsgemeinschaft Bottroper Chöre (ABC), in der ein großer Teil lokaler Ensembles organisiert ist, auf ihrer letzten Versammlung im Kulturzentrum getroffen.

Die Bottroper Chortage werden vom 5. bis 17. Mai im Kammerkonzertsaal und verschiedenen Kirchen stattfinden. Am 12. September, dem Samstag vor der Kommunalwahl, wollen wir statt des Day of Song eine eigene Veranstaltung unter dem Motto ,Bottrop singt’ auf die Beine stellen“, sagt Wolfgang Kronenberg, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft. Dies solle ein Mitmachkonzert unter Teilnahme mehrer Chöre sein und möglichst in der Cyriakuskirche mitten in der Stadt stattfinden, so Kronenberg. Vorbereitungen und absprachen liefen bereits.

Für Ehrenamtler schwer zu stemmen

Der „Day of Song“ hat sich seit dem Kulturhauptstadtjahr 2010 mit unterschiedlicher Intensität behauptet. Allerdings sei er mit hohem organisatorinschen Aufwand und nicht geringen Kosten verbunden, so hieß es auf der letzten Sitzung der ABC. Alles in allem sei dies ein hoher organisatorischer Aufwand, viel Papierkram mit der Ruhr Tourismus GmbH und vor allem: man müsse in Vorlage gehen, um am Ende höchstens 3000 Euro erstattet zu bekommen, sagt Wolfgang Kronenberg, nach einem Besuch beim Vorbereitungstreffen zum Day of Song.

Sängerinnen der Bottroper Formation „All Woman“ beim Festakt 100 Jahre Stadtrechte Bottrop. statt. Bei den Chortagen Im Mai treten sie mit dem Kirchhellener Chor „Chorage“ auf. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Auch Britta van Ellen, ehemals zweite ABC-Vorsitzende, kennt die Abläufe und den organisatorischen Aufwand, den der Day of Song mit sich bringt. Manchmal sei es schwierig gewesen, eine ausreichende Anzahl an teilnahmewilligen Chören zusammen zu bekommen. Und die Kosten, die allein der Aufbau einer Freiluftbühne, Sicherheitsmaßnahmen und mögliche Gasthonorare beteiligter Solisten oder anderer nicht ehrenamtlicher Gruppen mit sich brächten, sei enorm. Nur mit privaten Sponsorengeldern oder Geldern der Chöre selbst sei dies alles wenn überhaupt nur unter hohem Aufwand zu leisten, so Britta van Ellen, die selbst einmal für die ABC den Bottroper Day of Song organisiert hat, auf Anfrage der WAZ. Für Ehrenamtler sei das kaum zu leisten. Aber das gelte ja für alle teilnehmenden Städte, nicht nur für Bottrop.

„Für die Chortage im Mai haben wir mindestens zehn oder elf Chöre schon fest ins Programm einbinden können“, sagt Wolfgang Kronenberg, der mit seiner Stellvertreterin Bianca Tanzyna-Ernst und vielen anderen Ehrenamtlichen diese Tage organisiert. Von Gospel-Formationen, dem Männerquartett, All Woman zusammen mit dem Kirchhellener Chor Chorage, den städtischen Kinderchören, den Da-pacem-Chören oder dem ABC-projektchor reicht das breite vokale Spektrum dieser Tage. Gesungen wird im Kammerkonzertsaal oder in verschiedenen Kirchen der Stadt.

Lebendige Chorszene in der Stadt

Auf jeden Fall wolle man Bottrop wieder einmal als lebendige Chorstadt präsentieren, so Wolfgang Kronenberg. Dazu sei die ABC nicht nur mit der Stadt, sondern auch mit Sponsoren in letzten Gesprächen oder freue sich bereits über die Zusage von Geldern, ohne die so eine Woche einfach nicht stattfinden könne.

Projekte und Aufgaben der ABC

Neben den Chortagen oder „Bottrop singt“ macht sich die ABC auch in diesem Jahr wieder stark für Benefizkonzerte ohne Eintritt, damit auch für einkommensschwache Bottroper ein Konzertbesuch möglich ist. Angedacht sind Auftritte in St. Cyriakus, St. Michael und Liebfrauen.

Die Arbeitsgemeinschaft hat auch einen eigenen Projektchor, der für den jeweils entsprechen Anlass, ob nun die Chortage oder die Opernproduktionen auf der Halde, zusammengestellt wird. Infos: www.arbeitsgemeinschaft-bottroper-choere.de