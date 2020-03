Eine seltsame Karawane zog am Wochenende zum Tetraeder hinauf – neben nicht ungewöhnlichen Menschen und Hunden war eine Eselherde der Blickfang. Die elf Langohren kamen aus Bocholt, Hamminkeln und vor allem aus der Eselei in Hünxe. Dort hat man sich vorgenommen, als Aktion in diesem Jahr jeden Monat eine andere Halde mit den geliebten Tieren zu begehen.

Geschichte von den „dummen Eseln“ stimmt gar nicht

Nach der Wanderung verspürt Marion Veglianti, die spontan ihre erste Eselwanderung machte, Glücksgefühle. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die in der Eselei lebenden Esel können für Kindergeburtstage oder Feste gebucht werden. Besitzerin Bärbel Feldmann hat seit 18 Jahren Esel auf ihrem Hof und ist mit Leib und Seele Liebhaberin, die gern alles über die Tiere berichtet.

So stimme die Geschichte vom „dummen“ Esel überhaupt nicht. Arme Leute konnten sich früher keine Pferde leisten, und weil sie zu „dumm“ waren Geld zu verdienen, wurde dies auf die billigeren Esel übertrage, erklärt Feldmann. Auch seien Esel nicht störrisch, sie seien „begrenzte Fluchttiere“, die bei Gefahr nicht sofort weglaufen, sondern erst nachdenken.

Motto: „Gucken, denken, gehen“

„Gucken, denken, gehen“ sei das Motto, ergänzt Birgit Witt, die Esel zur Therapie in Senioreneinrichtungen, Kindergärten oder bei Menschen mit Behinderungen einsetzt. Bei Kindern mit ADHS helfe diese Therapie zur Konzentrationssteigerung und zur Stärkung des Selbstbewusstseins. Lernen vom Esel sei auch „Lernen der Langsamkeit“, sich Situationen erst anschauen und erst den Schritt machen, wenn man sich entschieden hat. Esel seien auch Herausforderungen, erklärt Witt.

Die Mülltüte im Korb füllte sich allmählich auch mit dem Müll vom Wegesrand. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Friedlich indes warten die Tiere am Samstag vor der Wanderung auf der Wiese, nur Wallach Mateo mag die Warterei nicht, erinnert sich an Vergangenes und meldet sich mit lautem „I-ah“ bei den anwesenden Eselstuten. Lucy, der Patenesel von Ines Roßmannek, trägt große Körbe und soll so an Lasten gewöhnt werden, da im Sommer eine mehrtägige Wanderung durch die Eifel geplant ist. Allerdings sind Esel entgegen gängiger Meinung keine Lasttiere, sondern dürfen maximal 15 Prozent ihres Körpergewichts tragen.

Esel sind die Lieblinge der Kinder

Aus Sterkrade ist Marion Veglianti gekommen. Sie hat zufällig vom Event gehört und hat sich Eselin Martha von Irmgard Geldhuis ausgeliehen, die auch noch Anton aus Bocholt mitgebracht hat.

Ohne Frage sind die Esel die Lieblinge der Kinder. Die Schwestern Anna (12), Linda (10) und Anne (6) aus Bottrop sind gekommen, weil sie „Tiere mögen“. Anna striegelt emsig Eselin Liesel, die gemeinsam mit Lotte und ihrer Besitzerin Nadine Sperling aus Meerhoog angereist ist. Anschließend dürfen die Kinder die Esel zum Tetraeder führen. Auch Familie Schaare macht die Wanderung mit, der stolze Aaron (6) hat seinen Esel fest im Griff.

Spaziergänger nehmen Kontakt mit der Esel-Karawane auf

Esel besuchen Tetraeder 1 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

2 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

3 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

4 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

5 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

6 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

7 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

8 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

9 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

10 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

11 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

12 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

13 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

14 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

15 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

16 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

17 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

18 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

19 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

20 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

21 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

22 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

23 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

24 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

25 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

26 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

27 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

28 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

29 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

30 / 30 Esel besuchen Tetraeder Esel der Eselei Hünxe sorgen für Begeisterung bei einer Wanderung zum Tetraeder in Bottrop. Foto: Thomas Gödde

Etliche Passanten gehen mit der Gruppe, Spaziergänger nehmen Kontakt auf, die Kinder wollen und dürfen die Esel streicheln. Interessierte Fragen werden gern und ausführlich beantwortet. Dabei erfährt man beispielsweise, dass Anton und Annabelle „Schmuggleresel“ sind, diese Tiere ohne jegliche weiße Flecken wurden früher eingesetzt, weil sie nachts kaum sichtbar waren. Unterwegs wird zudem fleißig Müll vom Wegesrand gesammelt. Die Mülltüte in Lucys Korb füllt sich allmählich mit all dem, was die angeblich so klugen Menschen achtlos in den Wald werfen.