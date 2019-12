Bottrop: Weihnachtsstimmung mit den Zarewitsch Don Kosaken

Ihr traditionelles Weihnachtskonzert geben die Zarewitsch Don Kosaken in der kommenden Wochen in der Martinskirche.

Bottrop. Das 1958 gegründete Sängerensemble gastiert mit geistlichen und weltlichen Melodien aus seiner russischen Heimat in der Martinskirche.

Russische Melodien stehen im Mittelpunkt des Weihnachtskonzerts, das die Zarewitsch Don Kosaken in der kommenden Woche in der Martinskirche am Pferdemarkt geben. Vom glockenhellen Tenor bis zum erdig-sonoren Bass reicht das Spektrum der Stimmen, das die Zarewitsch Don Kosaken bei dem Melodien ihrer russisch-kosakischen Heimat erklingen lassen.

Geistliche und weltliche Melodien

Sehnsuchtsmomente und Russland-Projektionen schwingen mit beim Konzert der Zarewitsch Don Kosaken, die mit ihren mehrstimmigen, harmonisch aufeinander abgestimmten A-cappella-Gesang zahlreiche Kostproben der russischen Weihnacht geben wollen. Weltliche Chormusik steht dabei ebenso auf dem Programm wie Gesänge der orthodoxen Liturgie, eine Melange aus slawischer Musikalität und Spiritualität der ursprünglich von Byzanz geprägten Liturgie und Theologie.

Das 1958 gegründete Ensemble hat in sein Programm aber auch klassische Kunstlieder in sein Programm aufgenommen. Kulturübergreifend ist mittlerweile die „Stille Nacht, Heilige Nacht“, die jetzt auch in russischer Version erklingen wird. Damit erwiesen die stimmgewaltigen Sänger auch der Geburtsstätte dieses meistgesungen Weihnachtsliedes der Welt, Arnsdorf, eine Reverenz.

Freitag, 20. Dezember, 19 Uhr, Martinskirche, Stadtmitte. Tickets: WAZ Leserladen, Osterfelder Straße 13, 46236 Bottrop oder www.waz-tickets.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse ab 18 Uhr.