Bottrop-Kirchhellen. Das Autohaus Rottmann in Bottrop-Kirchhellen besteht seit 40 Jahren. Die runde Zahl wird Anfang 2020 an der Raiffeisenstraße gefeiert.

Bottrop: Von einer freien Werkstatt zum Familienunternehmen

Das Autohaus Rottmann kann auf ein 40-jähriges Bestehen blicken. Die Mazda-Niederlassung hat als freie Werkstatt begonnen und entwickelte sich über die Jahrzehnte in ein florierendes Familienunternehmen. Ende Januar 2020 wird das Ereignis gefeiert.

Der Name Rottmann ist in Kirchhellen seit 1978 ein Begriff. Klemens und Hedwig Rottmann legten auf der Raiffeisenstraße den Grundstein für das heutige Autohaus. In den Anfängen beschäftigt der Firmengründer zwei Auszubildende und zwei Monteure. Die Basis für Wachstum ist gelegt. Nach nur einem Jahr unterbreiten die ersten Außendienstler großer Automobilmarken erste Handelsverträge. Das Rennen macht Mazda.

„Seinerzeit war viel Gutes zu hören von der aufstrebenden japanischen Marke – das klang vielversprechend“, berichtet Claus Dehne, der 1979 als 17-Jähriger seine Lehre im Haus begann und heute gemeinsam mit Marc Rottmann, dem Sohn des Firmengründers, die Geschäfte führt. „Klemens Rottmann hat sich auf das Wagnis eingelassen und den richtigen Riecher bewiesen.“

Die ersten sportlichen Modelle verkauft der Vertragshändler vom Ascheplatz vor der Werkstatt. 1984 erwirbt Klemens Rottmann das erste neue Grundstück, 1988 findet dort die feierliche Eröffnung der ersten Ausstellungshalle statt. 1995 steigt Sohn Marc ins elterliche Unternehmen ein. Mit ihm wächst die Mitarbeiterzahl stetig, und auch die räumlichen Kapazitäten werden laufend erweitert.

Viele Mitarbeiter halten dem Autohaus die Treue

Bereits seit 2002 gibt es im Autohaus die erste Direktannahme. Fortan wird den Kunden an ihrem eigenen Fahrzeug jede Reparatur erläutert. 2007 beträgt die Unternehmensfläche rund 12.800 Quadratmeter. Ein Jahr später kommt ein großes Reifenlager hinzu. Zweimal hintereinander wird das Autohaus in den Folgejahren von Mazda mit dem Dealer Excellence Award für Kundenzufriedenheit im Bereich Service und Verkauf ausgezeichnet.

„Ein Meilenstein war die Eröffnung unserer neuen repräsentativen Ausstellungshalle vor zwei Jahren“, so Dehne. Zurzeit beschäftigt das Autohaus 37 Mitarbeiter, darunter acht Auszubildende und fünf Kundendienstmeister an der Direktannahme. Viele der Beschäftigten halten dem Unternehmen seit 20 oder sogar 30 Jahren die Treue.

Mit einem Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie, Speisen und Getränken werden 40 Jahre Rottmann und 100 Jahre Mazda vom 31. Januar bis 2. Februar, jeweils von 10 bis 16 Uhr, im Autohaus gefeiert.