Zwei Babypuppen warten auf ein neues Zuhause. Aktuell lagern sie noch – originalverpackt – in einem abschließbaren Stahlschrank im Bürgerbüro. Doch wenn alles klappt, finden die Fundsachen noch vor Weihnachten eine neue Heimat. Die beiden Puppen gehören sicher zu den Kuriositäten, die die Stadt Bottrop über eine Versteigerung an den Mann oder an die Frau bringen will. Einmal im Jahr findet eine solche Internet-Auktion statt – vorausgesetzt, es gibt genügend Gegenstände, die sich versteigern lassen.

Sascha Hälker und Vasantha Gangatharan zeigen die zahlreichen Elektrogeräte, aber auch die Babypuppen, die versteigert werden. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Denn längst nicht alles kommt unter den virtuellen Hammer. Zwar werden auch diesmal wieder zahlreiche Handys, darunter Smartphones namhafter Hersteller, angeboten, doch abgegeben wurden noch wesentlich mehr. „Wir versteigern nur die Telefone, bei denen alle Daten gelöscht werden konnten“, erklärt Ira Jonderko, Abteilungsleiterin im Bürgerbüro. Wann kommen die Sachen überhaupt in eine Versteigerung? Sechs Monate werden sie im Bürgerbüro aufbewahrt. Meldet sich der Besitzer in diesem Zeitraum nicht, kann der Finder entscheiden, ob er den Gegenstand behalten möchte. Hat auch er kein Interesse, wird die Sache in die jährliche Versteigerung gegeben.

Nicht alles, was im Fundbüro landet, landet am Ende in der Auktion

Wobei: Längst nicht alles, was im Fundbüro landet, landet am Ende auch in der Internet-Auktion. Ira Jonderko: „Wir arbeiten mit einem Dienstleister zusammen. Der macht Fotos, stellt die Artikel ins Internetportal und ermittelt einen Wert, zu dem sie angeboten werden.“ In dem Zusammenhang werde auch mancher Gegenstand aussortiert.

Einer davon steht im Fundkeller abseits in einer Ecke – ein Kinderwagen. Der hat es nicht in die Versteigerung geschafft, er sei schon zu abgenutzt gewesen und gerade bei Kinderwagen wolle man kein Risiko eingehen, sagt Vasantha Gangatharan. Sie ist gemeinsam mit ihrem Kollegen Sascha Hälker beim Bürgerbüro verantwortlich für die Fundsachen.

In Bottrop wird mehr als ein Kinderwagen pro Jahr gefunden

Einige der Artikel, die versteigert werden, sind zu Paketen zusammengefasst worden, etwa die Uhren. Foto: Thomas Gödde / FFS

Kaum vorstellbar, doch es wird in Bottrop mehr als ein Kinderwagen im Jahr gefunden. Das zweite Exemplar hat es in die Versteigerung geschafft. „Er sieht noch gut aus, ist sauber und fast neu“, so die Einschätzung von Vasantha Gangatharan. Tatsächlich, auf den ersten Blick sind keine Mängel zu erkennen. Einzig die Farbe ist Geschmackssache. Das Rosa lässt aber zumindest Rückschlüsse auf das Geschlecht des Babys zu, das mal mit diesem Wagen herumgefahren wurde – vorausgesetzt, die Geschlechterklischees stimmen in dem Fall.

Wer verliert einen Kinderwagen und wie kommt der ins Fundbüro? Schulterzucken. „Grundsätzlich gibt es nichts, was es nicht gibt“, sagt Ira Jonderko und erinnert sich an ein Gespräch mit Verantwortlichen am Frankfurter Flughafen zu diesem Thema. „Die haben mir damals gesagt: Sie glauben gar nicht, wie viele Wunderheilungen es auf dem Weg zum Flieger gibt.“ Das war bezogen auf die vielen Krücken oder Rollatoren, die es dort ins Fundbüro schaffen. Grundsätzlich gelte aber bei Kinderwagen wie auch bei Fahrrädern: „Wir lassen solche Gegenstände ein paar Tage am Fundort stehen, um sicherzugehen, dass sie wirklich vergessen wurden.“

Die Fundgegenstände werden einmal im Monat mit der Polizei abgeglichen

Schlüsse werde nicht versteigert, aber auch davon warten im Fundbüro viele auf ihre Besitzer. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Außerdem werden die Fundgegenstände einmal im Monat mit der Polizei abgeglichen. So sei sichergestellt, dass es sich nicht um Diebesgut handelt, erklärt Sascha Hälker. Insbesondere bei den Fahrrädern nicht unwichtig. 42 stehen jetzt zur Versteigerung an, darunter auch teure Räder bekannter Hersteller. Einige haben schon kurz nach Start der Auktion neue Besitzer gefunden. Hälker: „Wir sind auch etwas überrascht, dass es so schnell ging.“

Für eine weitere Kuriosität fand sich ebenfalls schnell ein Käufer. „Wir hatten eine Sammlung von Jagdmedaillen“, sagt Vasantha Gangatharan. Sie sind in einem Konvolut zusammen mit anderen Gegenständen, darunter auch Brillen, verkauft worden. Nicht die einzige Zusammenstellung übrigens. Uhren werden gleich dutzendfach im Paket versteigert. Diese Päckchen hat der Dienstleister zusammengestellt.

Schlüssel werden nicht versteigert

Nur Schlüssel werden generell nicht versteigert. Ira Jonderko öffnet einen Kasten an der Wand des Bürgerbüros. Er ist voll. An den Haken hängen diverse Autoschlüssel oder auch Schlüssel von Schließanlagen. „Das sind zum Teil richtig teure“, weiß Ira Jonderko. Sie wirbt eindringlich dafür, dass diejenigen, die einen Schlüssel vermissen, auch im Bürgerbüro nachfragen.