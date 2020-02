Bottrop: Verein feiert im Stil von Elvis und Buddy Holly

Zum zweiten Mal hat der Verein „amBOTioniert“ eine Charity-Party aufgelegt, diesmal im Stil der 1950er Jahre.

Die Band macht sich bereit, schon vorher werden über die Lautsprecher Klassiker aus den 50ern gespielt. Mit Lederjacken, Elvis-Perücken und Petticoats genießen die Gäste ihre Getränke. Mit Saxophon, Gitarre und Gesang legt die Band los und macht die kleine Zeitreise komplett. Da dauert es nicht lange und die ersten Gäste erobern die Tanzfläche.

Kein Kleid war zweimal zu sehen

Letztes Jahr reisten Gäste der Party, passend zum 100-jährigen Stadtjubiläum, 100 Jahre zurück in die 1920er Jahre. Melanie Kleewald als 1. Vorsitzende des Vereins wollte mit der Party für Abwechslung sorgen. „Nicht jeder mag die Musik und den Stil der 20er Jahre, deswegen wollten wir dieses Mal eine Party für die 50er Jahre machen. Nächstes Jahr reisen wir dann vielleicht in die 70er, das werden wir dann sehen.“

Die Idee fand Anklang bei den Gästen. Am Eingang versammelten sich die Frauen mit ihren Petticoat Kleidern. Die einen hatten klassische Punkte auf dem Rock, andere Rocke waren mit Musiknoten bestückt. Wichtig: Kein Kleid war auf der Party zweimal zu sehen.

Nicht nur die Frauen ließen ihrer Kreativität freien Lauf. Auch die Männer holten ihre Bikerjacken und ihre Pilotenbrillen aus dem Schrank. Manche setzten sogar Perücken auf, damit sie dem Elvis-Presley-Stil nahe kamen. So unterschiedlich die Männer und Frauen gekleidet waren, eines hatten fast alle gemeinsam: eine perfekte Tolle.

Candy- und Cocktail-Bar

Aber nicht nur die Gäste passten sich der Zeit an. Das Cottage wurde auch in dem Stil der 50er ausgerichtet. Mit Candy- und Cocktail-Bar war für jeden Geschmack was dabei. Die Gäste hatten die Wahl zwischen dem „Road Runner“, „Old Fashioned Cocktail“ oder klassischem Bier. An den Tischen verteilte das Personal die Wurstrollen und die Käse-Toast Snacks.

Für die ordentliche Partystimmung sorgten eine Band und ein DJ. Aus ihrem Re­per­toire spielten sie Songs aus der vergangen Zeit. Mit Kastagnetten, Saxophon und dem Song „Tequila“ konnte keiner mehr still auf den Stühlen sitzen. Die Männer und Frauen sangen mit und legten Boogie-Woogie aufs Parkett. Die Band sorgte für ausgelassene Stimmung bei den Gästen, der DJ legte ebenfalls mit Platten aus den 50ern auf.

Natürlich stand der Spaß bei der Party im Vordergrund, trotzdem taten die Gäste auch etwas für den guten Zweck. Den Reinerlös der Veranstaltung spendet der Verein, der sich selbst als „Netzwerk der Hilfe in und für Bottrop“ bezeichnet, an ein Projekt aus Bottrop. „Wir schauen, welches Projekt am besten zu unserer Veranstaltung passt und unterstützen dieses dann mit unseren Einnahmen“, erklärte Melanie Kleewald.