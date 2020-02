Bottrop: Stummfilm mit Live-Orgelmusik in der Kulturkirche

Das Frühjahrskonzert in der Kulturkirche Heilig Kreuz setzt die dortige Orgel effektvoll in Szene: Der niederländische Organist Gijs van Schoonhoven begleitet am Sonntag, 16. Februar, live zwei Stummfilme, die in dem Kirchenraum über eine große Leinwand flimmern.

Im Mittelpunkt des Abends steht ab 19 Uhr der dramatische Stummfilm-Klassiker „Phantom der Oper“ aus dem Jahre 1925, der wie die heute berühmte Musical-Adaption auf dem Roman von Gaston Leroux basiert. „Es ist faszinierend, wie die Musik zu den Bildern passt, ein unheimlich tolles Erlebnis“, wirbt Dirk Helmke, Vorsitzender des Kulturkirchen-Fördervereins, für diese eher ungewöhnliche Kulturveranstaltung, die über gut anderthalb Stunden gehen wird. Gijs van Schoonhoven sei ein Spezialist für die Begleitung von Stummfilmen.

Im Vorprogramm läuft ein Stummfilm für Kinder

Die Kulturkirche Heilig Kreuz in Bottrop. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Und das kann er am 16. Februar in der Kulturkirche gleich doppelt unter Beweis stellen: Denn im eher lustigen Vorprogramm gibt es ab 17 Uhr eine freie Vorstellung für Kinder. Gezeigt und an der Orgel live begleitet wird „Buster Keaton – Steamboat Bill“.

„Stummfilm und Orgel“ waren schon einmal 2016 in der Kulturkirche zu erleben. Damals wie heute sponsorte die Unternehmervereinigung „Konjungtur“ das Konzert, diesmal kommt als Unterstützer noch die Handyboxx dazu. Als eines der vier Mitgliederkonzerte im Laufe des Jahres zahlen Angehörige des Fördervereins beim Frühjahrskonzert keinen Eintritt; andere Interessierte geben 15 Euro. „Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von 60 Euro – und haben dafür schon vier Konzerte frei“, verdeutlicht Dirk Helmke einen Vorteil der Zugehörigkeit zum Förderverein. Gleichzeitig helfen sie, ein Denkmal zu erhalten, das zu den wertvollsten zähle.

Förderverein der Kulturkirche zählt 210 Mitglieder

Aktuell habe der Förderverein 210 Mitglieder, „mein Wunsch sind 400, aber 300 wären auch schon gut“, sagt der Vorsitzende. „Ich suche immer wieder Sponsoren für Veranstaltungen, damit die Mitgliedskasse nicht angegriffen wird. Das Geld brauche ich für die Unterhaltung der Kirche und hin und wieder für eine Restauration.“

Von der Egon-Bremer-Stiftung hat der Förderverein jüngst eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 20.000 Euro bekommen, die bei der Herrichtung des Vorhofs helfen soll. Möglichst im Frühjahr soll mit den Arbeiten begonnen werden.

Der Saxofonist Lennart Allkemper (li.), hier mit Heike Biskup und Dirk Helmke vom Förderverein Kulturkirche Heilig Kreuz, wird 2020 die im Vorjahr begonnene Jazz-Reihe fortsetzen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Und was erwartet die Bottroper Kulturfans noch an Veranstaltungen in dieser Saison? „Was feststeht, ist, dass die Jazzreihe mit Lennart Allkemper, die es 2019 zum ersten Mal gab, fortgeführt wird“, verrät Helmke. Allerdings im Rhythmus leicht verändert. „Jedes Quartal bis zum Ende des Jahres soll es ein Konzert geben.“ Das erste ist für Sonntag, 29. März, 18 Uhr terminiert. „Lennart hat dann auch einen Gast dabei.“ Welchen, das will Helmke erst später verraten. Für ihn als Fördervereinsvorsitzendem ist die Jazz-Reihe ein wichtiges Angebot im Kulturkirchen-Programm: „Wir sprechen dadurch andere Leute an, auch jüngere.“ Die sich in der Kirche dann hoffentlich für den Raum begeistern lassen.

Ähnliches gilt für die Kneipennacht, an der sich der Kulturkirchen-Verein am Samstag, 28. März, auch wieder beteiligen will.