Unfälle Bottrop: Radlerin (12) stürzt in Bachlauf und verletzt sich

Bottrop. Bei einem Radunfall im Fuhlenbrock wurde am Donnerstag eine Schülerin schwer verletzt. Sie war mit ihrem Rad in einen Bachlauf gestürzt.

Eine Zwölfjährige aus Bottrop wurde am Donnerstag gegen 16.15 Uhr bei einem Fahrradunfall an der Siepenstraße im Fuhlenbrock schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war sie mit einer anderen, gleichaltrigen Radfahrerin unterwegs und kam von einem abschüssigen Weg ab. Dann stürzte sie in einen Bachlauf. Sie wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht und musste stationär aufgenommen werden.