Bottrop. Zeugen hatten ein verdächtiges Auto beobachtet. Als die Polizei eintraf flüchtete der Fahrer, ließ den Wagen aber nach einem Unfall zurück.

Bottrop: Polizei stellt Unfallwagen mit Diebesgut sicher

Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei an Silvester auf einen verdächtigen Wagen an der Straße Im Stadtgarten aufmerksam gegen. Als die Beamten gegen 23 Uhr vor Ort eintrafen, gab der Fahrer Gas und flüchtete.

Kurz darauf ließ der Mann seinen Wagen jedoch nach einem Unfall zurück und flüchtete weiter zu Fuß in ein Waldgebiet. „Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Hubschraubers, verliefen negativ“, heißt es in der entsprechenden Mitteilung der Polizei.

Polizei stellt Einbruchswerkzeuge und Diebesgut sicher

Allerdings stellten die Ermittler das Auto sicher. In dem Pkw fanden sie mutmaßliches Einbruchswerkzeug und Diebesgut. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Diebesgut aus einem Wohnungseinbruch stammte. Auf der Randebrockstraße waren Täter an Silvester kurz vor 23 Uhr nach Aufbrechen einer Terrassentür in eine Wohnung eingedrungen. Die Ermittlungen dauer noch an.