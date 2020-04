Bottrop: Polizei fahndet mit Foto nach einem Ladendieb

Bottrop. Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem mutmaßlichen Ladendieb. Er soll Parfüm gestohlen haben.

Am 14. Januar, gegen 16,20 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Mann mehrere Flaschen Parfüm aus einer Parfümerie an der Hansastraße. Zuvor hatte er sich etwa 20 Minuten in dem Ladenlokal aufgehalten. Der Tatverdächtige wurde videografiert. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm mit einem Bild aus der Überwachungskamera. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2631 111 entgegen.