Bottrop: Polizei fahndet mit Foto nach Demo-Steinewerfer

Bottrop. Die Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Steinewerfer. Die Tat ereignete sich bei einer Demonstration gegen den Krieg in Syrien.

Landfriedensbruch, so lautet der Vorwurf der Polizei, die nun mit einem Foto nach dem entsprechenden Verdächtigen fahndet. Der Mann auf dem Foto soll bei einer Demonstration in Bottrop am 16. Oktober Steine geworfen haben.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

An dem Abend war eine Kundgebung gegen den türkischen Einmaß in Syrien eskaliert. Kurden hatten gegen den Einmarsch protestiert, türkische Gegendemonstranten waren ebenfalls vor Ort und am Ende musste die Polizei die beiden Gruppen trennen. Im Verlaufe dessen kam es auch zu den Steinwürfen. Die Polizei hat die Kundgebung gefilmt, dabei entstand dieses Bild.

Beschreibung des Verdächtigen

Die Tat ereignete sich im Zeitraum von 19.15 bis 19.20 Uhr. Der Verdächtige wird auf Mitte 20 geschätzt, trug eine schwarze Bomberjacke, Jeans sowie eine schwarze Kappe der Marke Ballin Paris. Er hat einen Vollbart und eine „kräftige Figur“ so die Polizei.

Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter 0800/2361 111.