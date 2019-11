Movie-Park Bottrop freut sich über deutlich mehr Besucher

Bottrop-Kirchhellen. Das Horrorfest und die Figuren aus der Paw Patrol-Welt sind fürs Publikum im Movie Park Bottrop attraktiv. Die neue Saison beginnt am 23. März.

Der Movie Park hat in dieser Saison einen Besucherzuwachs um mehr als sieben Prozent im Vergleich zur Vorsaison erzielt. Als Besuchermagneten erwiesen sich einmal mehr das Halloween-Horror-Festival im Herbst, aber auch der neue Sektor „Adventure Bay“ um die Kinderfernsehserie Paw Patrol. Das gute Wetter trug ebenfalls zu dem Erfolg bei. Schon jetzt steht fest, dass das Halloween-Spektakel im Kirchhellener Freizeitpark auch in der kommenden Saison wieder 23 Tage lang dauern wird. Saisonstart ist am 23. März 2020.