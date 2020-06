Bottrop: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bottrop. Aus bisher ungeklärten Gründen hat ein Motorradfahrer am Dienstag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Beim Sturz wurde er schwer verletzt.

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer (51) aus Essen am späten Dienstagnachmittag bei einem Unfall an der Straße Am Kämpchen in Welheim. Kurz vor der Rechtskurve nach der Unterführung hatte der Mann wohl die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war in einem Grünstreifen gelandet.

Ohrenzeuge alarmierte Feuerwehr und Polizei

Ein Zeuge hatte den Unfall wohl gehört und die Rettungskräfte gerufen, so die Polizei. Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert, der Notarzt habe aber kurzfristig entschieden, den Schwerverletzten per Rettungswagen ins Bergmannsheil nach Buer zu bringen, so die Feuerwehr.