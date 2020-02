Bottrop liegt vorn mit Ideen für ein besseres Ruhrgebiet

Das Bürgerbeteiligungsprojekt „Das Ruhrgebiet besser machen“ der Brost-Stiftung ist in Bottrop nur langsam in Schwung gekommen. Doch vor dem zweiten Kneipengespräch am Donnerstag auf dem Eigen (19 Uhr, Funkehäuschen, Gladbecker Straße 211A) haben sich schon 75 Ideen angesammelt. Und zwei Ideenpaten finden, dass das Projekt sich schon in der ersten Phase für die Quartiere lohnt.

„Die Menschen suchen Orte, wo sie Ideen austauschen können“, haben Nora Schrage-Schmücker und David Int-Veen beim ersten Kneipengespräch in der Boy beobachtet. Und zwar durchaus konkrete Ideen. Den besonderen Charme des Formates beschreibt David Int-Veen so: „Du bringst die politische Arbeit zu den Leuten.“

Für solche niederschwelligen Vernetzungsangebote vor Ort hat die Quartiersmanagerin Nora Schrage-Schmücker nicht nur in ihrem Quartier Prosper III einen wachsenden Bedarf ausgemacht. In den Kneipengesprächen „können Leute lernen, sich zu vernetzen“, sagt sie. David Int-Veen ergänzt: „Dort findet man sowohl Gleichgesinnte und Ansprechpartner.“

In dieser Kombination lassen sich Ideen besser umsetzen. Womöglich sogar schon vor der nächsten Projektstufe der Werkstattgespräche: „Bei den Kneipengesprächen sind ja auch kleine Ideen dabei“, sagt die Quartiersmanagerin. Und gerade für die hat die Stadt mit dem Verfügungsfonds für die Stadtteilarbeit einen neuen Fördertopf eingerichtet.

Mit bis zu 2000 Euro werden aus diesem Topf Projekte gefördert, die einen direkten Bezug zum Stadtteil haben. Dabei dient der Fonds insbesondere der Förderung von neuen Ideen für ein gemeinsames Miteinander im Quartier und richtet sich an ehrenamtlich und bürgerschaftlich Engagierte, die sich für die Stärkung der sozialen Teilhabe und des gesellschaftlichen Zusammenlebens in den Stadtteilen einsetzen.

Kleine Maßnahmen können große Signalwirkung haben, sagt die Quartiersmanagerin. Sie freut sich darauf, dass im Frühjahr ein Fußballtor auf den Roten Platz von Prosper III kommen wird. Bei einem Treffen der Quartiersmanager hat sie zudem angeregt, das Format der Kneipengespräche als „Ideenschmiede“ auch nach dem Ende des Projekts der Brost-Stiftung im Juni fortzusetzen: „Wenn das bleibt, ist das Projekt schon ein Erfolg gewesen.“

Das Team der Brost-Stiftung registriert ein großes Interesse der Politik an den Diskussionen und Ideen. Sie will besonders vielversprechende Ansätze aus der Ideensammlung im Netz und aus den Kneipengesprächen in einem Werkstattgespräch weiter entwickeln und bei einer Abschlusskonferenz der Politik präsentieren.