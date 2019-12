Bottrop: Junge und Ältere testen Fußwege in der City

Die Stadtverwaltung führt vier Fußverkehrs-Checks durch. Dazu gibt es zwei Termine mit insgesamt vier Strecken. Am Dienstag, 10. Dezember, sollen Jugendliche die Fußwege testen, am Mittwoch, 11. Dezember, die Senioren.

Weil der Fußverkehr die umweltfreundlichste Fortbewegungsart ist, soll er in Bottrop besonders gefördert werden. Auf dem ersten Workshop zu den Fußverkehrs-Checks wurde das ehrgeizige Ziel gesteckt, den Fußverkehrsanteil von derzeit 18 auf 25 Prozent zu steigern. Dazu muss die Situation der Fußgänger aber deutlich verbessert werden.

Alle Bürger haben die Möglichkeit, sich an den Begehungen zu beteiligen

Bei den Fußverkehrs-Checks haben alle Bürger die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Auch wenn die Begehungen sich am 10. Dezember im Schwerpunkt an den Wegebeziehungen von Jugendlichen orientieren und am 11. Dezember an denen von Senioren, sind doch alle Bürger eingeladen, an den Terminen teilzunehmen.

Am Dienstag beteiligen sich die Gymnasien Josef-Albers und Heinrich-Heine sowie die Marie-Curie-Realschule. Die erste Route startet um 9 Uhr am Josef-Albers-Gymnasium und führt über die Schützenstraße in die Innenstadt. Die zweite Route startet um 11 Uhr an der Marie-Curie-Realschule und führt durch die Innenstadt bis zum Jahnstadion mit Ziel Heinrich-Heine-Gymnasium.

Insbesondere Senioren werden noch als Teilnehmer gesucht

Die Begehungen am Mittwoch sind deutlich kürzer. Die erste Route startet um 10 Uhr am DRK-Haus Rottmannsmühle. Der Weg führt zunächst über die Friedrich-Ebert-Straße, am Ehrenplatz und der Post vorbei zum Pferdemarkt. Zweiter Startpunkt ist um 12.30 Uhr am Cafés Extrablatt, Pferdemarkt. Diese Strecke führt über die Hochstraße und Neustraße bis zum Seniorenzentrum Käthe-Braus. Insbesondere für die Senioren-Begehung am Mittwoch sucht die Stadt noch Teilnehmer. Ältere Menschen besitzen eine hohe Sensibilität für Entfernungen und nehmen Mängel in der Infrastruktur viel deutlicher wahr.

Anmeldung und Infos sind im Netz unter bottrop.de/fussverkehrs-check zu finden.