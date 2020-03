Bottrop: Junge Leute haben erstes Jugendparlament gewählt

Bottrop 1619 Jugendliche in Bottrop gaben Stimmen per Brief ab. Erste Sitzung wird wegen Corona-Krise verschoben. Die jungen Leute gehören dem YouPa an.

Bottrop. Die jungen Leute in der Stadt haben das erste Bottroper Jugendparlament gewählt. Ihm gehören insgesamt 29 Mitglieder an. 59 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich beworben. Allerdings ist noch ungewiss, wann das junge Bottroper Parlament in diesem Jahr zum ersten Mal tagen wird.

Ursprünglich sollte die Gründungsversammlung am Dienstag, 31. März, stattfinden. Wegen der Corona-Krise hat die Stadt auch dieses Treffen sicherheitshalber aber abgesagt. Denn für das Jugendparlament gelten in der Corona-Krise dieselben Regeln wie für alle anderen Ratsgremien und Bezirksvertretungen. Der Ältestenrat des Stadtrates hatte beschlossen, dass alle Sitzungen des Stadtrates und seiner Fachausschüsse sowie auch alle Sitzungen der Bezirksvertretungen erst einmal abgesagt sind.

Über 1600 Jugendliche haben per Brief gewählt

Bei der Wahl des Jugendparlamentes waren insgesamt 7360 junge Leute im Alter von 13 bis 19 Jahren aufgefordert worden, ihre Kandidaten per Briefwahl zu wählen. 1619 Jugendliche haben ihre Stimmen abgegeben. Denn so viele Briefwahlumschläge waren bei der Stadt eingetroffen. Davon waren 13 Stimmzettel ungültig.

Die Beteiligung an der Wahl des Jugendparlamentes in Bottrop lag damit bei 22 Prozent, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Mitarbeiter im städtischen Jugendressort sind damit zufrieden. Denn die Wahlbeteiligung in Bottrop ist höher als in anderen Städten gewesen. Sonst geben oft weniger als zehn Prozent der wahlberechtigten jungen Leute ihre Stimmen ab, heißt es.

Diese jungen Leute wurden ins Jugendparlament gewählt

Ins Jugendparlament wurden die folgenden Mitglieder gewählt (Stimmenzahl in Klammern): Sinem Alpugan (77), Laiba Arshad (65), Amber Bringenberg (112), Berzan Daval (81), Max Fockenberg (130), Marc Gevers (98), Lina Görtz (74), Hunter Vince Hoffmann (100), Justus Hüging (83), Tom Jelen (82), Melina Karajkovic (74), Jonas Kaufmann (120), Richard Kerwer (92), Luca Kleinschmidt (78), Celine Kohlhaus (87), Jolina Lanfermann (81), Franziska May (80), Vanessa Piontek (81), Edda Pütz (96), Valbona Qokaj (84), Jana Rajha (94), Ardijan Sadiku (61), Gökce Sahin (86), Calvin Sevindik (87), Maja Stamm (79), Gwan Suliman (148), Marten Theile (98), Maximilian Urbaneck (76) und Hannah Wilke (66).