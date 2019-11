Bottrop. Der Blick über den Tellerrand lohnt sich: Bottrops Jazz-Club lädt einen Tag vor Heiligabend internationale Musiker zum Gospel Jamboree ein.

Bottrop: Jazz-Club lädt zum Gospelabend ins Grusellabyrinth

Der Bottrop Jazz Club schaut immer wieder auch über den Tellerrand hinaus. Jetzt lädt der Club wieder zum Gospel Jamboree ins Theater im Grusellabyrinth auf Prosper II ein.

„Gospel Jamboree bringt den Zuhörern die weltweit erwartete Botschaft von Glaube und Liebe, Hoffnung und Zuversicht in eine oft hektische und kalte Alltagswelt“, sagt Jazz-Club-Vorsitzender Rolf Kickum. Auch jetzt freut er sich wieder auf einen Abend, an dem am Ende auch die Besucher singend und klatschend vor der Bühne stehen und so von Zuschauern zu Akteuren in einer ausgelassenen Hochstimmung voller Emotionen werden.

Inzwischen Teil der Weltkulturerbes

Gospel und Spirituals sind die traditionellen religiösen Gesänge der schwarzen Gemeinden vor allem im Süden der USA. Die gesungenen Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament mit ihren eingängigen Melodien werden von Generation zu Generation überliefert und dabei musikalisch immer wieder neu bearbeitet. Große Interpreten wie Mahalia Jackson oder das Golden Gate Quartett brachten die Gospel-Musik aus der Kirche auf die Bühne und machten die Botschaft von zuversichtlicher Lebensfreude und allumfassender Nächstenliebe in wenigen Jahren zu einem festen Bestandteil der Weltkultur.

Das Gospel Jamboree des Jazz-Clubs zeigt in Bottrop die stilistische Vielfalt der heutigen Gospel-Szene. Die individuellen Interpretationen schaffen schon nach wenigen Takten eine tolle Atmosphäre, der Rhythmus reißt auch das Publikum unwiderstehlich mit. Auf der Tournee 2019 erleben die Besucherinnen und Besucher Pamela O‘Neil (Sopran), Ann Hodson (Alt), Denise Holmes (Alt), Ardell Johnson (Tenor), Collins Nyandeje (Bariton) mit der bewährten Rhythmusgruppe Daniel Steudle (Piano) und Bernd Hasel (Drums).

Montag, 23. Dezember, 20 Uhr, Grusellabyrinth NRW/Theatergebäude, Knappenstraße 36, 46238 Bottrop. Karten zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf im Musikforum, Pferdemarkt 2, und über www.jazzclubbottrop.de.