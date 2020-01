Bottrop: Hunderte kommen zur 25. Rassetaubenschau der Cypria

Am Wochenende hat der Rassetaubenzuchtvereins Cypria seine 25. Rassetaubenschau mit mehr als 400 Tauben ausgerichtet. In der Halle der Reisevereinigung für Brieftauben waren Samstag und Sonntag mehr als 500 Besucher zu Gast.

Fachleute unter sich: Siegfried Küper, 1. Vorsitzender der Cypria Bottrop, Züchter Ernst Altdorff aus Schermbeck und Obmann Ralf Scheschi betrachten auf der 25. Bottroper Rassetaubenschau die Gruppe West der „Altdeutschen Mövchen“. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Tauben haben wir satt und genug mit 438, die wir hier sehen“, sagte der Cypria-Vereinsvorsitzende Siegfried Küper. Und Oberbürgermeister Bernd Tischler, die Jubiläumsschau offiziell eröffnete, würdigte die 25. Rassetaubenschau als besonderes Ereignis und gratulierte dem Verein im Namen der Stadt. „Ich freue mich, dass die Schau der Schönheit der Tiere gewidmet ist und viele Gäste dabei sind“, sagte er und betonte: „Das Hobby der Taubenzucht ist noch aktuell und auch die junge Generation hat Spaß an der Zucht. Das zeigt die Anzahl an Besuchern, zu denen auch junge Leute gehören.“

Junge Leute aber auch Großeltern mit Enkeln waren dabei

Der Vorsitzende des Brieftaubenvereins der Reisevereinigung Jürgen Feiffer zeigte sich ebenfalls überrascht, recht viele junge Leute zu sehen. „Das sind mehr als bei Brieftauben“. Alle Besucher, die sich äußerten, finden die Ausstellung gut. Sie ist nach wie vor ein beliebter Anlaufpunkt für Vogelfreunde aller Generationen. Aber auch die Jüngeren konnten nicht davon ablenken, dass trotz allem die älteren Semester in der Überzahl waren.

Diesen Tauben geht es auch in den Käfigen gut, sie werden von ihren Besitzern gepflegt und gehätschelt, wie auf der 25. Bottroper Rassetaubenschau der „Cypria" Bottrop zu erleben war. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Einige kamen mehrmals, darunter auch einige Großeltern mit ihren Enkeln, zum Teil erst zwei Jahre jung. Die zu sehenden Tauben kamen bei allen Besuchern gut an. Einige kommen schon seit Jahren, da sie die Ausstellung seitdem sehr gut finden. So sagte ein Besucher: „Mir gefällt das hier. Ich habe früher auch Tauben gehabt und viele Ausstellungen besucht. Sie ist schon seit Jahren eine sehr schöne Ausstellung“. Es waren aber auch Neubesucher dabei. „Es ist überraschend schön, dass so viele Tauben hier zu sehen sind“, so ein weiterer Fan.

So wurden allein am Samstag innerhalb einer Stunde mehr als 100 Lose für Präsentkörbe mit Getränken und Delikatessen für je einen Euro verkauft. „Das zeigt schon, dass wir Zulauf haben“, findet die Kassiererin des Vereins, Iris Schmidt. Viele Aussteller sind ebenfalls begeistert. 30 Aussteller haben ihre Tauben ausgestellt, die von Preisrichtern bewertet wurden. Dabei waren auch wie in den vergangenen Jahren auch einige Fremdaussteller aus Bottrops Nachbarstädten zu Gast. Alle wurden mit Preisen ausgezeichnet. Dazu zählen zum Beispiel Geldpreise, Sachpreise, Landesverbandsehrenpreise und Jubiläumsbänder von Cypria.

Den ersten Preis als Vereinsmeister errang Siegfried Küper

Den ersten Preis als Vereinsmeister erhielt der Siegfried Küper, der die meisten Punkte der Richter bekam. Die zweiten Vereinsmeister waren die Cypria-Mitglieder Hans Opper und Jens Pastrik. Auch die Aussteller sind alle sehr zufrieden. Einer von ihnen, Hans-Jürgen Welder aus Gladbeck ist schon seit 1998 mit dabei und nannte die Ausstellung super. Im Vorfeld gab es mehr interessierte Aussteller, die ihre Tauben in dem Raum mit den Taubenständen zeigen wollten. Wegen der begrenzten Anzahl konnten aber nicht alle angenommen werden. Bei der Ausstellung geht es nicht um Tauben als sogenannte „Rennpferde der Lüfte“, sondern hier zählte nur Schönheit der eleganten Tiere.

92 Jahre „Cypria“ Bottrop

Den Verein gibt es als ältesten Rassetaubenzuchtverein bereits seit 92 Jahren. In seine Hochzeit hatte der Verein rund 60 Mitglieder. Heute sind es noch 15 Mitglieder, aber ein Plus von einem Mitglied im Vergleich zum Vorjahr.

Es gibt auch eine Jugendgruppe mit Jungen und Mädchen. Ein Mädchen wurde im November bei einer Show in Leipzig deutsche Meisterin. Auch der Verein hat einen Meister. Siegfried Küper sagte: „Die Taubenzüchter sind immer zufrieden. Im vergangenen Jahr wurden Vereinsmitglieder bei Ausstellungen gut bewertet.“ Allgemeine Infos: www.vdt-online.de.