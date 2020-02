Bottrop: Gesundheitsminister Spahn kommt ins Marienhospital

Bottrop. Jens Spahn spricht in der Bottroper Klinik mit Ärzten, Pflegekräften und Vertretern von Selbsthilfegruppen. Er ist dort Gast der Bottroper CDU.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn besucht Bottrop. Der Minister wird am kommenden Dienstag, 18. Februar, beim CDU-Forum für Politik und Gesellschaft als Gast erwartet. „Gesundheit in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts“, lautet der Titel der Veranstaltung. „Wir freuen uns auf eine interessante Diskussion des Ministers mit Ärzten, Pflegekräften und Vertretern von Bottroper Selbstgruppen“, sagte die Bottroper CDU-Vorsitzende Anette Bunse.

„Ziel muss es sein, allen Menschen in unserem Land weiterhin ein Leben in Gesundheit zu ermöglichen“, erklärte die CDU-Vorsitzende. Dazu müssten personelle und finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden. „Und vor allen Dingen brauchen wir einen tragfähigen ethischen Standpunkt zu diesem Lebensbereich“, meint sie. Darüber möchte auch die Bottroper Union mit Spahn reden.

Fachtreffen erhält durch AKK-Rückzug zusätzliches Gewicht

Das CDU-Forum mit Gesundheitsminister Jens Spahn findet am Dienstag ab 18 Uhr in der Cafeteria des Marienhospitals an der Josef-Albers-Straße 70 statt. Moderator wird der Kirchhellener Jörg Rohde sein. Der CDU-Stadtverband rechnet mit rund 160 Zuhörern im Marienhospital.

Das Treffen mit dem Bundesgesundheitsminister ist lange geplant, wegen des Rückzuges der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer erhält das CDU-Forum jedoch unerwartet zusätzliches Gewicht. So wird Jens Spahn innerhalb der Union doch als einer der möglichen Nachfolger an der Parteispitze gehandelt.