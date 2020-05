Bottrop: Feuerwehr löscht Container im Industriegebiet

Auf dem Gelände eines Unternehmens im Bottroper Süden brannte in der Nacht ein Container. Rund zwei Stunden lang war die Feuerwehr im Einsatz.

Ein brennender Container löste in der Nacht zum Donnerstag einen Einsatz der Feuerwehr aus. Auf dem Gelände eines Betriebs an der Straße Am Kruppwald war das Feuer in einem Presscontainer ausgebrochen. Gegen 23.34 ging der entsprechende Alarm bei der Feuerwehr ein.

Vor Ort gelang es den Einsatzkräften die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Ein Trupp unter Atemschutz führte dazu einen so genannten Schnellangriff durch. Weil der Container aber zwischen mehreren Sattelaufliegern stand, wurde ein Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr angefordert. Damit konnten die Einsatzkräfte den Container anheben und umstellen, um so zu verhindern, dass der Brand sich weiter ausbreitet.

Zur Brandursache macht die Bottroper Feuerwehr keine Angaben

Anschließend räumte die Feuerwehr weitere Glutnester aus und löschte sie ab. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund zwei Stunden,.

Die Brandursache ist noch unklar, weitere Angabe machte die Feuerwehr nicht, sie verweist stattdessen auf die Polizei. Die hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.