In Bottrop hat ein Mercedes Sprinter gebrannt. (Symbolbild)

Bottrop. In einem Bottroper Hinterhof hat in der Nacht ein Kleintransporter gebrannt. Es entstand hoher Sachschaden. Polizei ermittelt zur Brandursache.

Bottrop: Feuer beschädigt Sprinter und Marktanhänger

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 2 Uhr, brannte ein Mercedes Sprinter auf einem Parkplatz in einem Hinterhof auf der Schützenstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand umfänglicher Sachschaden am Kleintransporter, meldet die Polizei. Durch das Feuer wurde ein neben dem Sprinter stehender Marktanhänger beschädigt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 25.000 Euro. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen aufgenommen.