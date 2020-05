Bottrop: Extreme Wetterwechsel fordern die Stadt heraus

Mit Regenschirm an der Emscher - die Wetterwechsel in der Region waren extrem. Auf Dauerregen im Februar folgte ein trockener April.

Bottrop. Auf Dauerregen im Februar folgte ein trockener April. Die Städte entlang der Emscher setzen gemeinsam Projekte zur Anpassung des Klimas um.

Nach dem Dauerregen im Februar zeigte sich der April mit sommerlichen Temperaturen und überwiegend trocken. Landwirte und Gartenbesitzer mussten schon kräftig wässern. Entlang der Emscher wurde dieses extreme Wechselspiel an fünf Messstationen für Niederschläge deutlich: Der Februar 2020 war im Emscher-Gebiet der drittnasseste Februar seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1891. Der April hingegen war trotz der Niederschläge in der vorigen Woche viel zu trocken.

Doch wie sieht die Niederschlagsbilanz für das Winterhalbjahr aus? Überraschend, teilt die Emschergenossenschaft mit. Denn für den Zeitraum von November bis einschließlich April wurden bei insgesamt 425 Millimetern Niederschlag 51 Millimeter mehr gemessen als im langfristigen Vergleich. Dies entspricht einem Plus von 14 Prozent. Das lag auch an den extrem hohen Niederschlägen im Februar, die auch zu Hochwässern an der Emscher führten. Die Februar-Niederschläge lagen um 144 Prozent über dem langjährigen Mittelwert.

Grundwasserstände im Emscher-Gebiet konnten sich erholen

Ein Millimeter gemessener Niederschlag bedeutet ein Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Der November war demnach ebenfalls nasser als im Durchschnitt, der Januar dagegen trockener. Auch der April zeigte sich nach der Bilanz der Emschergenossenschaft sehr trocken. Die Niederschläge lagen um 58 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Regenfälle in der Vorwoche sorgten aber für Entspannung.

"Bislang ist die Regenbilanz positiv", meint Ilias Abawi, Sprecher der Emschergenossenschaft, vor allem mit Blick auf die letzten beiden Jahre, die von Hitze und Trockenheit geprägt waren. Dadurch konnten sich zwischenzeitlich auch die Grundwasserstände im Emschergebiet wieder erholen, die zuvor teilweise dramatisch abgesunken waren.

Extremwetterlagen stellen Region vor neue Herausforderungen

Diese Extremwetterlagen mit ihren Starkregenereignissen und Hitzeperioden seien eine neue Herausforderung für die Städte entlang der Emscher. Mit dem Projekt „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ setzt auch die Stadt Bottrop im Rahmen der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ gemeinsam mit der Emschergenossenschaft eine Strategie zur Klimaanpassung um. Ziele der Zukunftsinitiative sind es, mindestens 25 Prozent der versiegelten Flächen vom Kanalnetz abzukoppeln und den Verdunstungsgrad um zehn Prozent zu erhöhen.

„Wir gehen die Herausforderung Klimawandel als Region an. Nur so lassen sich Lösungen für regionale Problemstellungen finden“, sagt dazu Uli Paetzel, der Vorstandsvorsitzende der Emschergenossenschaft.