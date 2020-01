Bottrop. Die Polizei zieht ein positives Fazit der erneuten Kontrollen in der Innenstadt. Es wurden viele Personen kontrolliert, einer ging direkt in Haft

Bottrop: Erneute Kontrollaktion am ZOB war „erfolgreich“

Die Polizei zieht ein positives Fazit der Kontrollaktion am Dienstagnachmittag am ZOB. Sprecherin Ramona Hörst bezeichnet den Einsatz als „erfolgreich“. Wie schon bei den ersten Einsätzen haben die Beamten auch diesmal wieder zahlreiche Personen und Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei stießen die Beamten auf einen Mann, bei dem noch ein Haftbefehl offen war. Er muss eine mehrmonatige Haftstrafe absitzen. Er wurde direkt mitgenommen und ins Gefängnis gebracht. Auch bei den ersten beiden Kontrollen war den Ordnungshütern jeweils ein solcher Fall untergekommen. In drei Fällen sprach die Polizei einen Platzverweis aus, eine Person wurde mit Drogen erwischt.

Vor allem Ordnungswidrigkeiten haben die Ordnungshüter festgestellt

Insgesamt, so Ramona Hörst, hätten die Beamten am Dienstag 53 Personen und 39 Fahrzeuge überprüft. Die festgestellten Verstöße bewegten sich vor allem im Bereich von Ordnungswidrigkeiten, so die Polizeisprecherin. In 23 Fällen ging es dabei um Verstöße im Straßenverkehr, 34 Mal seien es „Verstöße gegen ordnungsbehördliche Vorgaben der Stadt“ gewesen. Dahinter verbergen sich Delikte wie die achtlos weggeworfene Zigarettenkippe, Vermüllung oder ähnliche Vergehen.

Unabhängig davon hätten die Kollegen vor Ort auch viel Zuspruch und Interesse erfahren. „Die Bürger wollten wissen, warum wir da jetzt aktiv sind oder haben uns auch noch Hinweise gegeben.“ Auch das sei wichtig für die Polizei. Diese vielen positiven Rückmeldungen hätten die Kollegen, die vor Ort waren, ausdrücklich hervorgehoben, sagt Ramona Hörst.