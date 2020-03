Bottrop: Die Suppenküche Kolüsch beendet die 27. Saison

Bottrop. Das Restaurant der Herzen hat täglich bis zu 90 warme Mahlzeiten an bedürftige Bottroper verteilt. Nächsten Winter öffnet die Suppenküche wieder.

Traurige Gesichter bei Kolüsch: Das Bottroper Restaurant der Herzen hat mit dem Ende der Wintersaison auch wieder seine Türen im Barbaraheim geschlossen. In den vergangenen drei Monaten wurden von Montag bis Freitag im Schnitt täglich 80 bis 90 Mahlzeiten an bedürftige Menschen ausgeteilt. „Wir freuen uns sehr über den regen Zuspruch unserer Gäste für unser etwas anderes Restaurant“, unterstreichen Claudia Kretschmer und Felix Brill, Sozialarbeiter in der Evangelischen Sozialberatung (ESB). „Unser Dank gilt aber besonders allen Spendern und Spenderinnen, die dieses großartige Projekt überhaupt möglich machen.“

Salat und Nachtisch runden die Suppenküchen-Mahlzeiten ab

Egal ob Eintöpfe, Nudelgerichte oder gut bürgerlich: Das Essen vom DRK Bottrop hat allen immer gut gemundet, berichten die Organisatoren. Ein frischer Salat oder Obst haben die Mahlzeiten gesund abgerundet. Ein süßer Nachtisch fand aber natürlich auch immer guten Anklang. „Schade, die Zeit ist wieder viel zu schnell vergangen. Ich werde nicht nur das regelmäßige leckere Essen vermissen, sondern auch meine Tischnachbarn und die guten Gespräche“, meint eine Besucherin.

Pakete zu Weihnachten und Lieder zu Karneval

Großen Anklang fand die weihnachtliche Paketaktion von Ambotioniert, das Lasagne-Essen bei Passmans und die fröhliche Feier an Weiberfastnacht mit Matthias Uphoff am Klavier mit karnevalistischem Liedgut und Frohsinn. Doch es wurde nicht nur gefeiert, sondern auch viel gearbeitet. Das bewährte Kolüsch-Team deckte nicht nur liebevoll die Tische ein und servierte das Essen. Unzähliges Besteck und Geschirr musste nachher wieder gespült und für die Sauberkeit im Barbaraheim gesorgt werden. „Aber wir machen das gerne“, versichert Bernd, der seit Jahren mit dabei ist. Denn: „Diese Arbeit macht viel Freude und viel Sinn!“

Ein kleiner Trost konnte den Gästen beim Abschied mit auf den Weg gegeben werden: Kolüsch kommt wieder und startet voraussichtlich am 15. Dezember 2020 in die 28. Saison. Das Helferteam und die Mitarbeiter der ESB hoffen, dann alle wieder gesund und munter begrüßen zu dürfen.