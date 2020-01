Bottrop. In der kommenden Woche wird die Biotonne nicht geleert, stattdessen holt die Best die Tannenbäume ab. Das gilt es zu beachten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bottrop: Die Best holt ab Montag die Weihnachtsbäume ab

In der Woche ab Montag, 13. Januar sammelt die Best die Weihnachtsbäume ein. In der Zeit findet keine reguläre Abfuhr der Biotonne statt, stattdessen werden die Bäume mitgenommen. Die Best weist darauf hin, dass die Bäume am Tag, an dem sonst die braune Tonne geleert wird, bis 7 Uhr an der Straßen liegen müssen. Außerdem darf kein Schmuck mehr an den Ästen hängen, „denn nur aus Bäumen ohne Dekoration wie Lametta, Kunstschnee u. a. kann wertvoller Kompost gewonnen werden.“

Auch im Internet ist der Abfuhrtag für jede Straße abrufbar in der Rubrik „Abfuhrkalender online“ auf der Seite www.best-bottrop.de. Dort können Nutzer ihre Straße angeben und erhalten alle Infos.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Weihnachtsbaum kostenlos an den Recyclinghöfen Donnerberg, Südring 73 oder Kirchhellen, Raiffeisenstraße 2b abgeben.