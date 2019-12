Jazz in Bottrop Bottrop: „Chamberjazz goes Christmas“ in der Kulturkirche

Bottrop. Georg Dybowski, Matthias Keidel, Gregorio Mangano und Fritz Roppel spielen am 30. Dezember in Hl. Kreuz. Begonnen hat alles in St. Elisabeth.

Dass sich Chamberjazz nach Weihnachten einmal zu d e m musikalischen Abschluss des Jahres in Bottrop mausern würde, hat sich Georg Dybowski vor 14 Jahren auch nicht gedacht. Was der Gitarrist mit seinem Trio Chamberjazz mit verjazzten Weihnachtsklassikern unter dem Motto „Chamberjazz goes Christmas“ 2005 in St. Elisabeth aus der Taufe hob, entwickelt sich bald zum einem Selbstläufer. „Zuerst kamen die Fans und Freunde aus Bottrop und der näheren Umgebung, aber inzwischen ist die Weihnachtsausgabe unseres Trios vor allem auch mit Gregorio Mangano an der Trompete ein Hit, der sich bis in Münsterland oder das Rheinland herumgesprochen hat“, sagt Dybowski. Und seit das Konzert nach Schließung der Elisabethkirche im vergangenen Jahr nach Heilig Kreuz umgezogen ist, haben noch mehr Leute buchstäblich davon Wind bekommen.

Klassiker in neuem musikalischen Gewand

Kern des Programms bilden nach wie vor die Weihnachtslieder aus aller Welt. Frech oder fröhlich, melancholisch oder zart: Von „Maria durch ein’ Dornwald ging“, „We wish you a merry Christmas“ bis hin zum ungewohnt instrumentierten und interpretierten „Stille Nacht“ ist fast alles dabei, was sich das Publikum in der Fest- und Ferienzeit wünschen könnte. „Bei den weltlichen zeitgenössischen Stücken haben wir natürlich immer wieder Neues im Programm“, verspricht Georg Dybowski, der selbst wie gewohnt an der Stahlsaitengitarre zu hören sein wird. der unmittelbare Kontakt zum Publikum bleibt dabei immer wichtig. Dazu gehört natürlich auch das Thema Improvisation. Auch das wird bei „Chamberjazz goes Christmas“ selbstverständlich wieder eine gebührende Rolle spielen.

„Chamberjazz goes Christmas“: Montag, 30. Dezember, 18 Uhr, Kulturkirche Heilig Kreuz, Scharnhölzstraße 37. Eintritt frei. Spenden erbeten.