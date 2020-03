Bottrop. Olympia-Werber Philip Erbers überzeugte seine Zuhörer in der Alten Börse. Gratulation an Bottroper Talente zum Gewinn der Judo-Meisterschaft.

Auch Bottrop wäre 2032 gerne Olympia-Gastgeber. Dieses Fazit zog CDU-Vorsitzende Anette Bunse nach dem Besuch von Philip Erbers, der die Olympischen Spiele 2032 ins Ruhrgebiet holen möchte. Der Co-Geschäftsführer der Olympia-Initiative wusste die Gäste der Union in der Alten Börse jedenfalls von der Idee für Olympia im Ruhrgebiet zu überzeugen, meinte die Kirchhellenerin.

„Vierzehn Austragungsorte sind bereits ausgeguckt und das Besondere ist, dass die erforderlichen Sportstätten bereits zu einem Großteil vorhanden sind oder durch vertretbare Maßnahmen hergerichtet werden können“, meinte die CDU-Vorsitzende. So könne die Arena auf Schalke zu einem Schwimmstadion umfunktioniert werden, indem man einfach den Rasen der Fußballer aus dem Stadion rolle.

Kurzfilm zeigt die Stärken der Region an Rhein und Ruhr auf

Philip Erbers wird in der Alten Börse für Olympische Spiele an Rhein und Ruhr. Foto: CDU Bottrop

Philip Erbers stellte bei seinem Besuch in der Alten Börse die Stärken des Ruhrgebietes in einem Kurzfilm dar. Die Region an Rhein und Ruhr würde durch die Ausrichtung der Olympischen Spiele weiter zusammenwachsen und eine große Strahlkraft nach Außen entfalten. Von Olympia an Rhein und Ruhr erwartet Erbers auch Impulse für den Wohnungsbau und die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur. Auch wichtige Zukunftsthemen wie die vernetzte Mobilität und die Digitalisierung kämen dann voran. Das Olympische Dorf würde attraktiven Wohnraum auch für die Zeit nach den Wettkämpfen schaffen.

An der Gesprächsrunde über Olympia im Revier, die der Bottroper ZDF-Sportreporter Tibor Meingast moderierte, nahm auch Oberbürgermeister Bernd Tischler teil. Tischler lobte das große Engagement für den Breitensport in der Stadt. In Bottrop seien die Türen für Olympia und Paralympics offen, erklärte er. CDU-Fraktionsvorsitzender Hermann Hirschfelder fand, dass die beim Klimaschutzprojekt Innovation City erlebte Unterstützung durch die Bevölkerung eine Art Blaupause sein könnte, um die Bürger auch für die Olympische Idee im Ruhrgebiet zu begeistern.

Sportförderer gratulieren Talenten zum Gewinn der Meisterschaft

Stadtsportbund-Vorsitzender Peter Scheidgen wies auf 25000 aktive Sportlerinnen und Sportler in 115 Vereinen in Bottrop hin. In 35 verschiedenen Sportarten wetteiferten in der Stadt Sportbegeisterte untereinander, hob er heraus. Dass das sportliche Netzwerk zwischen Schulen und Vereinen funktioniere, beweise auch das Bottroper Sportif-Projekt. Ohnehin hatten auch die Förderer Bottroper Leistungssportler Grund zur Freude. So konnten Mitinitiator Bastian Hirschfelder und JC 66-Vorstand Volker Tapper am vergangenen Wochenende den Bottroper Talenten Helen Habib und Florian Böker zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft U18 im Judo gratulieren.