Bottrop: Brennender Topf mit Fett löst Feuerwehralarm aus

Die Feuerwehr Bottrop rückte am Montagmorgen zur Lindhorststraße aus.

Bottrop. Zu einem Küchenbrand ist die Feuerwehr Bottrop ausgerückt. Gebrannt hatte ein Topf mit Fett. Zwei Personen waren noch in der Wohnung.

Die Bottroper Feuerwehr ist am Montagvormittag wegen eines Küchenbrandes alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte an der entsprechenden Wohnung an der Lindhorststraße im Fuhlenbrock eintrafen, stellten sie fest, dass dort ein Topf mit Fett gebrannt hatte. „Das war aber schon gelöscht, als wir ankamen“, berichtet Feuerwehrsprecher Michael Duckheim.

In der Wohnung befanden sich laut seiner Auskunft noch zwei Personen, die von den Einsatzkräften untersucht worden sind. Sie seien aber nicht weiter verletzt worden.