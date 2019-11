Bottrop. Mindestens ein Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Kirchhellen. Dort traf er auf die Bewohner und flüchtete. Fahndung.

Bottrop: Bewohner ertappen Einbrecher auf frischer Tat

Mit einem besonders großen Schrecken für die Bewohner war ein Einbruch am Dienstagabend gegen 19 Uhr an der Hackfurthstraße in Kirchhellen verbunden. Die Bewohner hielten sich nämlich zur Tatzeit in der Wohnung auf.

Als der Täter auf die Bewohner traf, flüchtete er ohne Beute in Richtung Kirchhellener Ring. Zuvor hatte sich mindestens ein Mann gewaltsam Zugang zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Im Außenbereich konnten die Zeugen einen zweiten Mann erkennen.

Die Bewohner konnten einen Tatverdächtigen beschreiben

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen in der Wohnung: männlich, ca. 170 cm groß, dunkel gekleidet, schwarze Jacke, braunes Hemd, schwarze Handschuhe, dunkle kurze Haare. Hinweise erbittet die Polizei unter: 0800 2361 111