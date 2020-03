Bottrop: Betrunkener verwüstet Lidl-Filiale mit Feuerlöscher

Bottrop Ein Betrunkener hat in Bottrop in einer Lidl-Filiale einen immensen Schaden angerichtet. Er hat den Laden mit einem Feuerlöscher verwüstet.

Ein betrunkener Bottroper hat in einem Lidl-Markt an der Gladbecker Straße in Bottrop einen Schaden immensen Schaden verursacht. Die Polizei geht von einer Schadenshöhe von rund 50.000 Euro aus, so Sprecher Björn Korte auf Nachfrage. Der 54-Jährige hat einen Feuerlöscher ausgelöst. Durch das Pulver sind Waren nicht mehr genießbar und die Filiale musste komplett gereinigt werden.

Damit bestätigte die Polizei auch die Echtheit eines Videos, das in den sozialen Medien herumgeht. Darin ist zu sehen ist ein Lidl-Markt, der durch das Löschpulver verunreinigt ist. Frischwaren wie etwa Obst- und Gemüse sind von einem weißen Pulverfilm bedeckt, zum Schluss kommt der offensichtlich leere Feuerlöscher ins Bild.

Polizei hat den mutmaßlichen Täter in der Nähe angetroffen

Die Tat ereignete sich laut Polizei bereits am Mittwochabend. Gegen 20.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert und rückten aus. Den mutmaßlichen Täter haben die Beamten noch in der Nähe des Tatorts antreffen können. "Der Mann war erheblich alkoholisiert, die Kollegen haben ihn dann mit ins Gewahrsam genommen, auch zu seinem eigenen Schutz."

Weil die Personalien festgestellt werden konnten, durfte der Mann nach der Ausnüchterung die Wache verlassen. Wegen der Sachbeschädigung wird er sich verantworten müssen, ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.