Bottrop: Bei Wohnungsbrand bleibt eine Katze verschwunden

Bottrop. Die Feuerwehr rückt am Montagabend zu einem Wohnungsbrand nach Bottrop-Eigen aus. Sie sucht auch nach zwei Katzen, findet aber nur eine.

Als die Feuerwehr am Montagabend gegen 22.40 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Vienkenstraße auf dem Eigen eintraf, schlugen bereits die Flammen aus einem Fenster der Wohnung im ersten Obergeschoss. Die Besitzerin befand sich nicht in den Räumen, die Bewohner im Erdgeschoss hatten sich bereits in Sicherheit gebracht.

Besitzerin kann eine Katze wieder in Empfang nehmen

Ein Trupp ging unmittelbar zur Brandbekämpfung vor, ein weiterer wurde zur Suche von zwei Katzen, die in der Wohnung sein sollten, eingesetzt. Der Zimmerbrand wurde gelöscht. Eine Katze konnte der mittlerweile an der Einsatzstelle eingetroffenen Besitzerin übergeben werden, die zweite blieb unauffindbar.

Betroffene kommt bei Familienangehörigen unter

Die Brandwohnung ist unbewohnbar, die Besitzerin konnte bei Familienangehörigen untergebracht werden. Die Wohnung unterhalb der Brandwohnung wurde durch einen Löschwasserschaden in Mitleidenschaft gezogen, die Bewohner konnten allerdings in ihre Wohnung zurückkehren. Der Einsatz wurde am Dienstag um 0.12 Uhr beendet. Insgesamt 26 Kräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr waren daran beteiligt.