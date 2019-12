Bottroperin trägt brennendes Weihnachtsgesteck ins Freie

Die Familie Keßels saß am Abend des zweiten Weihnachtstages in ihrem Wohnzimmer, als so gegen 21 Uhr auf einmal ein Piepen zu hören war. „Wir dachten zuerst, das ist der Fernseher. Doch nach einem Szenenwechsel piepte es immer noch“, erzählt Sandra Keßels. Also schaute sie nach dem Rechten und bemerkte, dass das Signal vom Nachbarhaus am Birkhahnweg zu ihnen herüber schallt. Ein Rauchmelder schlug Alarm. Sandra Keßels griff sich den Hausschlüssel der Nachbarn und eilte ins Reihenhaus nebenan. Als sie dort die Tür öffnete, sah sie starken Rauch und Feuer auf dem Wohnzimmertisch.

„Ich habe sofort meinem Mann zugerufen, dass er die Feuerwehr alarmieren soll“, schildert die Bottroperin. Denn im Wohnzimmer der Nachbarwohnung hatte ein Weihnachtsgesteck Feuer gefangen. Die Inhaber hatten offenbar nicht daran gedacht, die Weihnachtskerzen rechtzeitig zu löschen. Es brannte auf dem Wohnzimmertisch. „Die Wohnung war auch schon total verqualmt“, sagt die Mitarbeiterin des städtischen Jugendressorts. Sie nahm geistesgegenwärtig eine Decke, wickelte darin schnell das brennende Gesteck ein und brachte es nach draußen.

Die Nachbarn brachten die älteren Eheleute in Sicherheit

Die Feuerwehr rückte zum Birkhahnweg aus, weil es dort in einem Reihenhaus brannte. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

In der Zwischenzeit waren weitere Nachbarn zu Hilfe geeilt. Gemeinsam führten sie den über 90 Jahre alten Wohnungsinhaber, der in seinem Wohnzimmer noch auf der Couch saß, ins Freie. Auch seine Frau, die sich in der Etage darüber aufhielt, brachten die Nachbarn vor dem Feuer und dem Qualm in Sicherheit. Als die alarmierte Feuerwehr am Birkhahnweg eintraf, waren die Reste des Adventsgesteckes bereits gelöscht. Sandra Keßels habe durch ihr beherztes Eingreifen einen schlimmeren Brand verhindert, dankt ihr Feuerwehrchef Kim Heimann.

Doch die Bottroperin macht keine große Sache daraus, dass sie sich getraut hat, den brennenden Weihnachtsschmuck ins Freie zu bringen. „Das ging ja nicht anders“, sagt sie. „Andere Nachbarn waren auch schnell da und haben geholfen“, merkt sie bescheiden an. „Wir haben hier in der Siedlung eine gute Nachbarschaft“, hebt Sandra Keßels hervor. Da sei es auch nicht ungewöhnlich, dass Anwohner einen Hausschlüssel von den Nachbarn bekommen, damit sie nach dem Rechten schauen können. „Zufällig hat ein anderer Nachbar erst vor kurzem nebenan die Batterien der Brandmelder ausgetauscht. Das war dann wohl Schicksal“, meint die Mitarbeiterin der Stadt. Denn ohne das Pfeifen des Rauchmelders hätte niemand das Feuer so schnell bemerkt.

Die Feuerwehrleute durchlüfteten die verqualmte Wohnung

Durch den Einsatz ihrer Nachbarn kam das ältere Ehepaar bis auf den Schrecken recht glimpflich davon. Mitarbeiter des Rettungsdienstes untersuchten sowohl die älteren Eheleute als auch die Ersthelferin. Denn sie vermuteten ja, dass alle drei in der verqualmten Wohnung Rauchgase eingeatmet hatten. Eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich, berichtet die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute kontrollierten die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera und stellten keine erhöhten Temperaturen mehr fest. Sie lüfteten dann die verrauchte Wohnung gut durch. Anschließend durften auch die alten Eheleute wieder ins Haus hinein.

Die Bottroper Berufsfeuerwehr war mit einem Löschzug und einem Rettungswagen von der Hauptwache aus in die Siedlung neben dem Bergwerk Prosper-Haniel ausgerückt. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz am Weihnachtsabend auch schon wieder vorbei.