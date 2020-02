Bottrop. In sechs Jahren gehen viele Feuerwehrleute in Ruhestand. Schon jetzt laufen die Anstrengungen, um Stellen neu zu besetzen. Das ist nicht leicht.

Bottrop: Bald rollt die Pensionswelle bei der Feuerwehr

Bei der Feuerwehr Bottrop rollt in sechs Jahren die große Pensionswelle. Zahlreiche Feuerwehrmänner gehen in dem Jahr 2026 und im Jahr darauf in den Ruhestand. Damit die Stellen auch alle wiederbesetzt werden können, müssen jetzt schon die Weichen gestellt werden.

Denn in sechs Jahren gehen sieben Feuerwehrleute in Ruhestand, im Jahr darauf 11 und in den beiden folgenden auch noch einmal jeweils acht. Und vier Jahre später rollt dann die nächste größere Welle. „Und die neuen Leute müssen wir ja auch erst einmal ausbilden“, macht Kim Heimann, der Leiter der Bottroper Feuerwehr, deutlich. Alle zwei Jahre bietet die Bottroper Feuerwehr bisher den so genannten Grundlehrgang an, quasi die Ausbildung zum Feuerwehrmann. In der Vergangenheit haben die Bottroper außerdem immer auch Plätze im Grundlehrgang für andere, kleinere Feuerwehren angeboten, die selbst nicht ausbilden.

Feuerwehr sucht schon jetzt ständig fertig ausgebildete Kräfte

Branddirektor Kim Heimann (r.) und Michael Duckheim, der Sprecher der Feuerwehr Bottrop. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Da stehen nun aber Veränderungen an. „Um unseren Bedarf zu decken, müssen wir dann in der heißen Phase jährlich einen Lehrgang anbieten und können auch keine Plätze mehr verkaufen“, berichtet Heimann. Dafür müssen dann aber auch das entsprechende Personal und die notwendigen Schulungsräume vorgehalten werden.

Hinzu kommt: Schon jetzt sucht die Feuerwehr auch ständig nach externen, fertig ausgebildeten Bewerbern, die aus anderen Städten zur hiesigen Wehr wechseln wollen. Insgesamt sei die Bewerbungslage gut, so Heimanns Urteil – sowohl auf die ständige Ausschreibung als auch, wenn ein neuer Grundlehrgang angeboten wird.

Auch andere Feuerwehren im Ruhrgebiet stehen vor dem Problem

Gerade für Bewerber aus dem nördlichen Ruhrgebiet und dem beginnenden Münsterland sei Bottrop als Arbeitsort attraktiv, hat man bei der Feuerwehr beobachtet. „Aus den Bereichen ist Bottrop gut zu erreichen, besser als andere Ruhrgebietsstädte, wo sich die Fahrtzeiten für die Bewerber oder späteren Mitarbeiter dann verlängern“, so Feuerwehrsprecher Michael Duckheim.

Allerdings ist die Bottroper Feuerwehr nicht die einzige, bei der aus Altersgründen in den nächsten Jahren einige Kollegen ausscheiden werden. Auch die Retter in anderen Städten sind davon betroffen. Als Folge davon, fürchtet Heimann, machten sich die Feuerwehren Konkurrenz beim Werben um neue Kräfte. „Durch Kollegen, die aus anderen Städten zu uns wechseln und die Leute, die wir selbst ausbilden, werden wir in der Lage sein, unseren eigenen Bedarf zu decken“, ist sich der Feuerwehrchef sicher.

Sorge vor einer allzu massiven Abwerbephase unter den Feuerwehren

Es bleibt aber ein gewisses Fragezeichen. Denn selbstverständlich gelte diese Einschätzung nur, wenn die Abwerbephase nicht zu massiv werde. Denn dass es dazu kommen werde, davon ist Heimann überzeugt. Er glaubt nicht, dass jede Feuerwehr in NRW in den nächsten Jahren den Bedarf an neuen Kräften allein über eigene Ausbildung wird decken können – gerade auch mit Blick auf die großen Berufsfeuerwehren im Land.

Zusätzlich müssten aber auch intern die Kollegen qualifiziert werden, denn selbstverständlich gebe es bei einer solchen Pensionswelle auch Veränderungen auf der Führungsebene. Auch da seien dann neue Kräfte gefragt.

Beamtentum macht die Feuerwehr attraktiv, nicht die Bezahlung

Alles in allem sei die Feuerwehr immer noch ein begehrter Arbeitgeber, so Heimann. „Zum einen zieht wirklich Feuerwehr an sich, aber auch die Tatsache, dass es Beamtenstellen sind, macht es attraktiv.“ Denn klar sei auch: Allein wegen des Gehalts gingen die wenigsten zur Feuerwehr. „In der Frage sind wir längst von der freien Wirtschaft abgekoppelt, da können Bewerber meist viel mehr verdienen.“

Umso wichtiger sei es daher, eben mit anderen Punkten werben zu können. In dem Zusammenhang misst Heimann auch den Plänen für eine neue Feuerwache Bedeutung zu. Zumal ja auch im Raum stand, die bestehende Wache möglicherweise im laufenden Betrieb umzubauen. Eine Variante, die im Zuge der politischen Beratungen wohl vom Tisch ist. Zum Glück, aus Heimanns Sicht: „Man muss sich mal vorstellen, ich hätte Bewerbern erklären müssen, dass sie über Jahre auf einer Baustelle arbeiten und ja auch einen Teil ihrer Freizeit verbringen“, sagt der Feuerwehrchef mit Blick auf die 24-Stunden-Schichten.

Bottroper Feuerwehrchef ist optimistisch, die Schwierigkeiten meistern zu können

Vor dem Hintergrund sei es aber auch wichtig, bei einem eventuellen Neubau attraktive Räumlichkeiten und andere Annehmlichkeiten zu bieten. Grundsätzlich jedoch ist Heimann optimistisch, dass der Übergang gelingen wird, ohne dass es zu personellen Engpässen kommt. „Wir arbeiten an allen Säulen, jedoch können wir nicht alle direkt beeinflussen.“