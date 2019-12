Bottrop: Autoteile abgekippt am Parkplatz Bischofssondern

Bottrop. Auf dem Parkplatz am Bischofssondern haben Unbekannte wohl am Wochenende Plastikschrott abgekippt, darunter Autoteile. Die Polizei ermittelt.

Auf dem Parkplatz am Bischofssondern finden Spaziergänger und Radler immer mal wieder illegale Müllkippen. Diesmal hat ein Unbekannter vermutlich in der Nacht zum Samstag in großem Stil entsorgt. Über fast die gesamte Breite des Parkplatzes war Plastikmüll verstreut worden, darunter erkennbar Verkleidungsteile von Autos. Die Polizei ermittelt jetzt wegen umweltgefährdender Abfallbeseitigung, ein Straftatbestand seit 1994. Ein Ermittlungsansatz könnten Briefe eines Autohauses sein, die am Fundort sichergestellt worden sein sollen. Am Montagmorgen wurde der illegale Müllberg beseitigt.