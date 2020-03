Bottrop: Autos prallen nach Zusammenstoß gegen Ampelmast

Bottrop. Bei einem Unfall in Bottrop ist ein Schaden in Höhe von 42.000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Bottroper wohl bei Rot.

Durch einen Unfall auf der Essener Straße in Bottrop ist ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 42.000 Euro entstanden.

Das ist laut Polizei passiert: Am Dienstag, gegen 22 Uhr, wollte eine Autofahrerin (34) aus Essen von der Lehmkuhler Straße nach links in die Essener Straße in Richtung Essen einbiegen. Von links fuhr ein Autofahrer (41) aus Bottrop auf der Essener Straße in den Kreuzungsbereich ein. Die beiden Wagen kollidierten und prallten anschließend gegen einen Ampelmasten.

Bottroper (41) fuhr nach ersten Erkenntnissen über Rot

Die 34-Jährige verletzte sich leicht. Der 41-Jährige und seine drei

Mitfahrer blieben unverletzt. An den Autos und der Ampel entstand 42.000 Euro

Sachschaden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Nach ersten Erkenntnissen war der

41-Jährige vermutlich bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren.