Bottrop: Autofahrerin klagt nach Unfall über Schmerzen

Bottrop. Überholmanöver auf dem Ostring scheitert. Autofahrer fährt auf Wagen auf. Sanitäter bringen 32-Jährige wegen Kopfweh ins Krankenhaus.

Über Nackenschmerzen und Kopfweh klagte eine 30-jährige Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall auf dem Ostring. Nach einem gescheiterten Überholmanöver war dort ein Autofahrer mit seinem Pkw auf ihr Fahrzeug geprallt. Ein Rettungswagen-Team brachte die Frau zur Untersuchung ins Marienhospital.

Wie die Polizei berichtet, hatte der 32-jährige Autofahrer versucht, den vor ihm fahrenden Pkw der Frau zu überholen. Als der Fahrer jedoch bemerkte, dass dies wegen des Gegenverkehrs nicht gelingen wird, scherte er wieder hinter dem Fahrzeug der 32-Jährigen ein und fuhr auf den Wagen auf, schilderten Zeugen der Polizei den Unfallhergang.

Lackkratzer an der hinteren Stoßstange

Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme am Fahrzeug des Mannes Lack-Kratzer und Deformierungen am vorderen Kfz-Kennzeichen fest. Am Fahrzeug der Frau befanden sich an der hinteren Stoßstange ebenfalls Lackkratzer, berichtet die Polizei.