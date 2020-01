Unfall Bottrop: Autofahrer fährt Fußgänger an – schwer verletzt

Bottrop. Ein 67-Jähriger Bottrop wurde am Donnerstag bei einem Unfall auf einem Parkplatz schwer verletzt. Ein Autofahrer übersah ihn beim Rückwärtsfahren

Ein 67-jähriger Bottroper wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in der Innenstadt schwer verletzt. Ein Autofahrer übersah den Mann und fuhr ihn an.

Laut Polizei ereignete sich der der Unfall gegen 15.45 Uhr auf der Schützenstraße. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Essen fuhr auf einem Parkplatz an der Schützenstraße rückwärts und erfasste dabei einen 67-jährigen.

Der 67-Jährige Bottroper musste ins Krankenhaus gebracht werden

Der Bottroper stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht, so die Meldung der Polizei.