Bottrop: 32. Festival Orgel plus beginnt mit Gottesdienst

Die Königin der Instrumente erklingt beim Bottroper Festival Orgel plus in Kombination mit anderen Instrumenten und Sängern.

Bottrop. Das 32. Festival Orgel plus startet am 5. Januar in Bottrop mit einem Eröffnungsgottesdienst. Konzerte und Orgelexkursion folgen bis 12. Januar.

Das 32. Festival „Orgel Plus“ wirft seine Schatten voraus. Vom 5. bis 12. Januar finden zahlreiche Konzerte, ein Kaffeekonzert, ein Familienkonzert und die beliebte Exkursion, dieses Mal ins niederländische Dordrecht, statt. Beim über das Ruhrgebiet hinaus bekannten Festival ist die „Königin der Instrumente“ zusammen mit anderen Soloinstrumenten, Orchestern oder Chören und Sängern zu hören.

Festivalleiter Gerd-Heinz Stevens ist es erneut gelungen, neben spezielle instrumentelle Kombinationen wenig gehörte Orgelliteratur oder auch Uraufführungen des Belgiers Kurt Bikkembergs zu setzen. Außerdem konnte für das Abschlusskonzert das renommierte „Chorwerk Ruhr“ verpflichtet werden, das am 12. Januar in der Liebfrauenkirche das berühmte Requiem von Maurice Duruflé sowie Werke von Frank Martin und Leos Janacek singt.

Neujahrskonzert in St. Cyriakus

Das Spektrum in dieser Januarwoche reicht von italienischer Musik der Barockzeit für Laute, Mandoline und Orgel (6. Januar) oder Alter Musik für Cembalo und Orgel (8. Januar) bis in die Gegenwart mit den Bikkembergs Uraufführungen, die beim Eröffnungsgottesdienst am 5. Januar um 9.30 Uhr in der Kirche Herz Jesu erklingen. Dort liegen auch die Wurzeln des Festivals, das Ende der 80er Jahre mit der Einweihung der großen Rensch-Orgel seinen Anfang nahm. Beim Eröffnungsgottesdienst singt die „Capella di voce“ aus dem belgischen Hasselt. An der Orgel spielt der dortige Dom- und Stadtorganist Johan Hermanns. Im Eröffnungskonzert am 5. Januar um 16 Uhr ist das Leipziger Bläserensemble „emBRASSment“ zusammen mit Domorganist Ansgar Schlei aus Wesel in St. Cyriakus zu erleben.

Karten gibt es an der Theaterkasse im Kulturzentrum unter oder im WAZ-Leserladen, Osterfelder Straße 13, Bottrop. Programminfos auf www.orgelplus.de