Bottrop: 100 Stunden im Einsatz für den guten Zweck

Alle zwei Jahre treffen sich Jugendliche im Pfarrheim Hl. Familie Grafenwald, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. Dafür arbeiten sie 100 Stunden rund um die Uhr. Es wird gekocht, geputzt und gelaufen. In diesem Jahr bieten die helfenden Hände ihre Arbeit vom 27. bis 31. Dezember an.

Im Jahr 1978 wurde die Aktion ins Leben gerufen. Damals sah das Programm noch ein wenig anders aus. 100 Stunden lang wurde gestrickt, Tischtennis gespielt und auf der Carrera-Bahn viele Runden gedreht. Der damalige Erlös von 1060 Mark ging an den Kreuzweg der Heiligen Familie.

Zwei Projekte werden unterstützt

Mittlerweile treffen sich circa 50 Jugendliche. Viele von ihnen verzichten für die Aktion sogar auf Urlaub oder auf Ferien. Ein Großteil der Teilnehmer gehen an den Tagen noch nicht einmal nach Hause, um sich dort auszuruhen. Stattdessen schlafen sie im Pfarrheim, damit Nachtschichten erledigt werden können. Bei der letzten Aktion im Jahr 2017 konnten insgesamt 20.126 Euro an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Emscher-Lippe übergeben werden. „Diese Summe zu knacken, ist aber nicht das Ziel“, sagt Nina Hasebrink vom Leitungsteam. „Vielmehr steht die Aktion im Vordergrund.“

Denn in diesem Jahr geht die Spende an die Rolli-Rockers-Sprösslinge. Der Verein gründete sich im Jahr 2008, mit dem Ziel sozialschwache, erkrankte und behinderte Kinder in und um Mülheim zu unterstützen. Außerdem ist der Förderverein PuBiMa des katholischen Kindergartens St. Cyriakus-Mitte ausgewählt worden. Es wird Geld für eine neue Rutsche und für ein neues Gerätehaus benötigt, um die Spielsachen dort zu lagern.

Jeder Abend hat ein besonderes Motto

Bei der 100-Stunden-Aktion werden drei AGs mit unterschiedlichen Schwerpunkten zur Auswahl stehen. Die Jungs und Mädchen bieten eine Bistro/Kreativ-AG mit Frühstück, Snacks zum Mittag, selbst gebackenen Kuchen oder Nähen und Basteln an. In der Dienstleistungs-AG legen sich die Jugendliche mächtig ins Zeug, indem sie Fahrräder und Autos putzen. Wer Durst und Hunger hat, für den ist der Grill- und Glühweinstand der ideale Treffpunkt. Und auch für sonstige Aufträge wie Holz hacken oder Laub fegen sind die Jugendlichen unermüdlich im Einsatz.

Dazu steht jeder Abend unter einem besonderen Motto. Für das Dartturnier (Freitag ab 20.30 Uhr) und für das Escape Dinner (Samstag, 19 Uhr) im Pfarrsaal wird um vorherige Anmeldung beim Leitungsteam (siehe Infokasten) gebeten. Weitere Themenpunkte: Spieleabend mit Cocktails (Samstag im Jugendraum ab 21 Uhr), Beerpong-Abend (Sonntag, ab 20.30 Uhr) und ein bunter Abend (Montag, ab 20.30 Uhr).

Spendenlauf führt von Freiburg nach Grafenwald

Sportlicher Höhepunkt wird wieder einmal der Spendenlauf sein. Am Donnerstag (21 Uhr) werden die Läufer aus Grafenwald am Pfarrheim verabschiedet. Der Weg führt sie nach Freiburg in den Breisgau. Von dort machen sie sich schließlich auf den Rückweg um am 31. Dezember (12 Uhr) in Grafenwald wieder gebührend in Empfang genommen zu werden.

Mitmachen dürfen alle Jugendlichen, bei Nacht-Aktionen müssen sie jedoch mindestens 16 Jahre alt sein. Wer Lust hat, zwischen Weihnachten und Silvester Gutes zu tun, kann sich unter der E-Mail-Adresse 100-stunden-aktion@web.de melden und Details erfahren.