Schon mehrfach wurden bei arbeiten an der Boye Blindgänger gefunden.

Entschärfung Bombe in Gladbeck erfolgreich entschärft

Bottrop / Gladbeck. Ein Blindgänger ist an an der Boye entschärft worden. Eine Kleingartenanlage und ein Supermarkt mussten dafür geräumt werden.

Bei Landschaftsarbeiten in Gladbeck ist am Mittwoch eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Abend wurde der Blindgänger erfolgreich entschärft.

Während es in Gladbeck kaum Auswirkungen gab – betroffen war lediglich ein Anwesen an der Kösheide – mussten in Bottrop unter anderem eine Kleingartenanlage und ein Supermarkt evakuiert werden.

Betroffen war das Gewerbegebiet in der Boy und dort unter anderem die Straße im Gewerbepark. Sie wurde für die Dauer der Entschärfung zwischen der Heimann- und der Kraneburgstraße gesperrt. Damit war auch die Weusterstraße nicht erreichbar.

Außerdem mussten die Kleingärtner des Vereins „An der Boye“ für die Dauer der Entschärfung ihre Gärten verlassen. Der Sicherheitsradius rund um den Fundort betrug 250 Meter. Weil die Bombe bei Arbeiten bewegt wurde, hatte man sich kurzfristig entschieden, den Blindgänger aufgrund der besonderen Situation sofort zu entschärfen.