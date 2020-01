Bottrop: Bezirksvertreter lehnen weitere Hundewiese ab

Im Park der Villa Dickmann wird es erst einmal keine Freilauffläche für Hunde geben. Das hat die Bezirksvertretrung Mitte jetzt entschieden. Damit schmetterte die Mehrheit einen Vorschlag der Verwaltung ab. Die wollte erlauben, dass auf einer Wiese im Park die Hunde ohne Leine herumtollen dürfen. Dem widersprachen die Bezirksvertreter. Ein Punkt an dem Verwaltungsvorschlag störte sie besonders.

Stefanie Steentjes (l.) und Ratsfrau Gabriele Schmeer im Park im Boytal. Sie hatten sich schon 2017 dafür stark gemacht, dort eine Freilauffläche einzurichten. Foto: Thomas Schmidtke / FUNKE Foto Services

Anders als bei den ersten beiden Hundewiesen am Forsthaus Specht und im Ehrenpark wollte der Fachbereich Umwelt und Grün im Park der Villa Dickmann auf die Einzäunung verzichten – sehr zur Überraschung der Bezirksvertreter. Schließlich gab es bei der Einrichtung der Hundewiese am Forsthaus Specht genau zu dem Thema lange Diskussionen, auch weil der Zaun bezahlt werden musste.

Verwunderung bei den Bezirksvertretern

Entsprechend erstaunt reagierten die Bezirksvertreter: „Das führt die ganzen letzten Jahre ad absurdum“ ärgerte sich Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff. Und SPD-Sprecher Wolfgang Altmeyer wunderte sich: „Jahrelang hieß es, dass es nicht ohne Einzäunung geht.“

Der Vorschlag der Verwaltung sah vor, die Wiese unterhalb der Villa Dickmann freizugeben für so genannte „erlaubnisfreie Hunde“ sowie für erlaubnispflichtige Hunde mit einer gültigen Ausnahmegenehmigung vom Leinenzwang. Hier fragten sich vor allem SPD-Vertreter, wer dass eigentlich kontrollieren solle. Altmeyer: „Ich glaube nicht, dass der Kommunale Ordnungsdienst dazu in der Lage ist.“

CDU schlägt eine Probezeit von einem Jahr vor

Ihm und seinen Parteifreunden war das Risiko, auch angesichts des nahe gelegenen Kinderspielplatzes zu groß. Es gebe leider Hundebesitzer, die ihr Tier nicht im Griff hätten. Dazu komme noch der natürliche Jagdtrieb des Hundes.

Die CDU versuchte, einen Kompromiss ins Spiel zu bringen. Susanne Jungmann schlug vor, die Hundewiese zunächst für ein Jahr auf Probe auszuweisen und dann erneut zu beraten und zu schauen, inwieweit es dort Probleme gebe. Notfalls könne man das Freilaufen der Hunde dann wieder untersagen. Es gebe nun einmal verantwortungsbewusste und verantwortungslose Hundebesitzer. „Die Verantwortungslosen halten wir auch mit einem Zaun nicht auf“, fürchtete Susanne Jungmann.

ÖDP-Vertreter erinnert an die Bedürfnisse der Tiere

Außerdem: „Aus meiner Sicht würden wir heute nur freigeben, was dort schon im täglichen Leben passiert“, so Susanne Jungmann. Mit anderen Worten: Schon heute nutzen viele Hundebesitzer die Wiese im Park an der Bogenstraße, um ihre Tiere frei laufen zu lassen – ungeachtet des geltenden Leinenzwangs.

ÖDP-Vertreter Markus Stamm appellierte an die Bezirksvertreter, doch auch an die Hunde zu denken, die eben einfach Freilauf brauchten und ihren Bewegungsdrang ausleben müssten. Vergebens: Mit der Mehrheit von SPD, Grünen, Linken und AfD wurde der Vorschlag abgelehnt.

Verwaltung schlägt Freilauffläche auch für den Süden der Stadt vor

Hundebesitzer müssen nun auf die Bezirksvertreter im Süden hoffen. Ihnen schlägt die Verwaltung vor, eine Hundewiese im Park im Boytal an der Weusterstraße einzurichten – ebenfalls ohne Zaun. In der Vorlage heißt es: „Durch einen kleinen Bach trennt sich der linksseitige, größere Teil des Parks gut von dem anderen Parkbereich ab. Durch eine fast gänzliche Umzäunung und dichte Bepflanzung zur Wohnbebauung sowie einer ausreichenden Anzahl an Müllkörben und Parkmöglichkeiten bietet sich die Fläche als optimaler Standort für eine weitere Hundefreilauffläche an.“ Zu diesem Urteil kommt der Fachbereich Recht und Ordnung der Stadt. FDP-Ratsfrau Gabriele Schmeer und FDP-Sprecherin Stefanie Steentjes hatten den Standort schon einmal für eine Hundewiese ins Gespräch gebracht.

Ob sich die Verwaltung mit dieser Ansicht durchsetzt, ist noch ungewiss. Bezirksbürgermeister Helmut Kucharski (SPD) jedenfalls äußerte sich im Vorfeld gegenüber der WAZ schon verwundert: „Vorher waren politisch immer zwei Kriterien angemahnt worden: zum einen die Einzäunung, zum anderen die Stellplätze. Warum man davon nun abweicht verstehe ich nicht“, zumal beides am Forsthaus Specht ja gut gelöst sei.

Bezirksbürgermeister aus dem Süden zeigt sich skeptisch

Sein vorläufiges Urteil: „Ich sehe die Sache sehr skeptisch. Im Zweifel liegt mir dann die Sicherheit der Bürger näher.“