Bewohner ertappt Einbrecher bei der Tat

Bottrop. Polizei sucht Zeugen für die Tat und fahndet nach etwa 1,70 Meter großem Mann.

In der Nacht zu Montag, 10. Februar, hat ein Unbekannter ein Fenster aufgebrochen und ist in ein Haus an der Roonstraße eingestiegen. Dort nahm er eine Geldbörse, eine Armbanduhr und einen Schlüsselbund mit. Der Bewohner bemerkte den Einbrecher, als dieser sich an der Schlafzimmertür zu schaffen machte. Als der Bewohner androhte, die Polizei zu rufen, flüchtete der Einbrecher.

Der Zeuge sah ihn noch weglaufen. Beschreibung: etwa 1,70 m groß, kräftig, dunkle Haare, dunkel gekleidet, sprach mit leichtem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat in Verbindung zu setzen, 0800 2361 111.