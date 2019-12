Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bergbau-Nachnutzung: „Ich bin eher für Wohnen“

Was passiert nach dem Verfüllen der Schächte und dem Abriss der Schachtanlagen IV und V in Grafenwald und Kirchhellen? Parkplatz und Fußgängerbrücke zu erhalten, könnte sinnvoll sein an einem Naherholungsgebiet und in der Nähe eines künftigen Badesees Töttelberg, sagt der Bezirksbürgermeister. Wie Oberbürgermeister Bernd Tischler überlegt er aber auch, ob ein Parkplatz auf dem Gelände von Schacht 10 nicht die bessere Lösung wäre.

Auf dem Gelände am Vossundern lässt das Baurecht künftig auch Gewerbe zu. Doch Schnieder setzt da Prioritäten: „Ich bin mehr für Wohnen. Schließlich suchen wir in Grafenwald dringend Flächen für neue Wohngebiete.“