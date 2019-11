Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autogrammstunde zum Stickeralbum

Mit seiner Stickeralbum-Aktion hat der VfB Kirchhellen einen fulminanten Start ins Jubiläumsjahr 2020 hingelegt. Jetzt legt der Verein nach mit einer Autogrammstunde. Am Donnerstag, 28. November, werden die beiden Trainer Marc Wischerhoff und Michael Terwellen sowie acht Spieler der ersten Mannschaft von 17 bis 18 Uhr in der Volksbank am Johann-Breuker-Platz Sammelbilder signieren.