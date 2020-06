Auf der A2 ist am Sonntag ein Auto ausgebrannt.

Feuerwehr Auto geht auf A2 in Flammen auf - Fahrer rettet sich

Bottrop/Oberhausen. Auf der A2 in Höhe Oberhausen-Königshardt ist am Sonntag ein Auto ausgebrannt. Der Fahrer konnte sich retten.

Auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Oberhausen hat am frühen Sonntagabend ein Auto gebrannt. Gegen 17.40 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zum Bereich der Anschlussstelle Oberhausen-Königshardt gerufen. Dort stand ein Audi-Kombi in Flammen.

Auch eine Notrufsäule, 20m² Wiesenfläche und ca. 10 m Leitplanke wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Autobahn wurde voll gesperrt

Der Fahrer des Wagens konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Das Auto wurde mit 2000 Litern Wasser abgelöscht. Die Autobahn musste aufgrund der starken Rauchentwicklung kurzzeitig voll gesperrt werden.

Dadurch kam es zu einem mehrere kilometerlangen Rückstau.

Der Einsatz war gegen 18:40 Uhr beendet. Eingesetzt waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr Bottrop und der Berufsfeuerwehr Oberhausen. (red)