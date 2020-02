Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufruf: Sucht Bilder und Berichte

Mehr als 30 Bilder haben Peter Pawliczek und Ausstellungsmacher Willi Stein schon zusammengetragen: religiöse Motive, Hofansichten, Stillleben und Landschaften. Bestimmt gibt es noch mehr, hofft der Heimatverein und bittet vor allem an Landwirtsfamilien: Sucht in Kellern, auf Dachböden und in Scheunen nach weiteren Bildern von Niko.

Tipps aus dem Dorf könnten auch Hinweise geben auf weitere Bilder. So erinnern sich Marlen und Doris Flockert an ein Abendmahl, das sie irgendwo im Raum Billerbeck mal gesehen haben. Hinweise an Peter Pawliczek, 2215

Die Ausstellung im Heimathaus wird eröffnet am Sonntag, 8. März, um 11 Uhr. Bis zum 22. März ist sie sonntags von 11 bis 14 Uhr zu sehen.